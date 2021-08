Certes, la délégation française à Tokyo a encore vécu plusieurs déceptions au 13e jour de compétition, jeudi 5 août, notamment avec la 6e place de Marc-Antoine Olivier sur le 10 km en eau libre. Mais la 26e médaille est assurée grâce à Steven Da Costa, qualifié pour les demi-finales du tournoi de karaté dans la catégorie des -67 kg. Ces demies se tiendront à partir de 13h05 en France. Da Costa affrontera le Kazakh Darkhan Assadilov. Même s'il perd, il décrochera du bronze dans cette discipline qui ne propose pas de combat pour la 3e place.

De son côté, Kevin Mayer s'est rapproché du podium du décathlon à la faveur d'un bon concours à la perche (5,20 m, 3e meilleur saut des participants), 8e de ses 10 épreuves. Le Français reste 4e au classement avec 7.129 points mais il s'est rapproché du Canadien Pierce Lepage (7.175 points) et de l'Australien Ashley Moloney (7.269 points). il reste le lancer du javelot (12h15) et le 1.500 m (14h40).

Toujours en athlétisme, Kevin Campion et Gabriel Bordier sont alignés sur le 20 km marche messieurs à partir de 9h30. En escalade, les frères Bassa Mawem et Mickaël Mawem disputent la phase finale de 10h à 14h10. En cyclisme sur piste, Benjamin Thomas est engagé dans l'omnium (scratch à 8h30, tempo à 9h27, course à élimination à 10h07, course aux points à 10h55) et Mathilde Gros en quarts de finale du keirin à 9h06 (éventuelle demi-finale à 9h56, finale à 10h45).

Eux ne visent pas la médaille dans l'immédiat mais peuvent s'assurer d'en décrocher une - d'or ou d'argent - en cas de succès. Handballeurs, basketteurs et volleyeurs français disputent leur demi-finale. Les premiers sont opposés à l'Égypte à 10h, les deuxièmes à la Slovénie à 13h, les derniers à l'Argentine à 14h. Les vaincus disputeront le match pour la médaille de bronze. Soit 75% de chances de monter sur le podium en théorie.

Le film de la journée :

09h10 - Les basketteurs américains, portés par leurs redoutables artilleurs Kevin Durant et Devin Booker, se sont qualifiés aisément pour la finale en battant l'Australie (97-78). Ils tenteront de remporter une 4e médaille d'or d'affilée samedi contre la France ou la Slovénie.



09h01 - Sébastien Vigier a perdu son 8e de finale de vitesse en cyclisme sur piste face au Britannique Jack Carlin. Il disputera un repêchage.

08h55 - Bonjour et bienvenue à toutes et tous.