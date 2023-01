Jour de sacre pour le handball français. Ce dimanche soir, l'équipe de France affronte le Danemark en finale de la Coupe du monde en Suède à partir de 21 heures. Un remake de la finale des Jeux Olympiques 2021 et des Mondiaux de 2011 où les Bleus l'avaient emporté à chaque fois.

Un horaire qui ne convient pas forcément aux joueurs : "Je n'aime pas trop jouer à 21 heures, les journées sont très longues", confie Vincent Gérard, le gardien de but. Comme d'autres de ses coéquipiers, ils ne sont pas fans de ces journées à rallonge, alors ils tentent de trouver la parade. "La plupart d'entre nous dorment longtemps. On va avoir un entraînement puis derrière, on va faire une grosse sieste", détaille Kentin Mahé.

Pour le sélectionneur Guillaume Gille, en revanche, il n'est pas question de faire la grasse matinée. "Je pense uniquement à comment préparer les joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour gagner cette finale. Ça va être une formidable opposition contre cette fantastique équipe du Danemark, donc on se prépare à livrer une énorme bataille."

L'objectif pour les Bleus sera de priver les Danois d'un troisième sacre consécutif et conquérir une septième étoile dans le handball masculin.

À écouter également dans ce journal

