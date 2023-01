L'ancien gardien de handball Bruno Martini placé en garde à vue pour "corruption de mineur"

Visé par une enquête depuis 2020 après la plainte d'un adolescent de 13 ans, Bruno Martini, ancien gardien de but de l'équipe de France de handball (1990-2007), double champion du monde (1995, 2001) et président de la Ligue nationale de handball (LNH) depuis novembre 2021, a été interpellé lundi 23 janvier à Paris et placé en garde à vue.

L'homme de 52 ans est mis en cause pour "corruption de mineur" et "enregistrement d'images pédopornographiques", a-t-on appris mercredi 25 janvier auprès du parquet de Paris et de source proche du dossier. Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé que le sportif avait été déféré la veille en vue d'une "probable comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité", après la levée de sa garde à vue.

À ce stade, les enquêteurs n'ont pas eu connaissance d'autres victimes, hormis l'adolescent de 13 ans, a-t-on ajouté de source proche du dossier confirmant une information de France Info. En club, Bruno Martini (homonyme du gardien de but de l'équipe de France de football décédé en octobre 2020) a notamment porté les couleurs de l'OM-Vitrolles, Montpellier, et de Thiel (Allemagne). Il a été sacré champion de France à cinq reprises.

