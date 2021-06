Les bords des routes du pays vont se remplir pour trois semaines : coup d'envoi ce samedi de la 108e édition du Tour de France. 3.414 kilomètres pour aller chercher la victoire, avec un départ donné sur la terre des cyclistes et notamment de Bernard Hinault, la Bretagne.

Et ça commence fort aujourd'hui, ça va grimper : 170 kilomètres pour une classique entre Brest et Landerneau et une arrivée par la redoutable côte de la Fosse-aux-Loups. Thierry Gouvenou est le directeur de l'épreuve : "On attaque une côte qui est assez rectiligne, assez large, qui présente de forts pourcentages dès les premiers mètres. On va atteindre jusqu'à 14-15% et après ça s'adoucit un petit peu dans le final, mais l'effort qui sera fait dans le bas pour vaincre ce pourcentage va peser dans les jambes des coureurs et on va retrouver que les meilleurs à l'avant", indique-t-il au micro de RTL.

"La Fosse-aux-Loups est moins difficile que le Mûr-de-Bretagne, moins extrême, mais elle est plus complexe parce qu'elle est plus longue, il y a des pourcentages assez raides très tôt dans la montée et c'est très dur à gérer. Il n'y a pas le droit à l'erreur, si on veut aller chercher ce maillot jaune, il faut être performant à ce moment-là et je pense que pour les coureurs c'est beaucoup de tensions", concède Thierry Gouvenou.

"En plus on a mis un final où tous les protagonistes du peloton doivent s'exprimer au maximum, c'est-à-dire ceux qui jouent le général et ceux qui jouent les étapes, et donc ça va faire une belle confrontation entre les leaders pour le Tour de France et les puncheurs et les chasseurs d'étapes", conclut le directeur de l'épreuve.

À écouter également dans ce journal :

Procès de Valérie Bacot - Cette femme de 40 ans jugée pour le meurtre de son conjoint violent et proxénète écope de 4 ans de prison dont trois avec sursis. Valérie Bacot ne retournera pas en prison.

Marseille - Un homme tué et un autre grièvement blessé par balle hier soir. Les faits se sont produits lors d'un tournoi de foot dans une cité de la ville. La police judiciaire est chargée de l'enquête.



Strasbourg - Un séisme qualifié de modéré et de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter a secoué la ville de Strasbourg vers 5 heures ce samedi. En décembre, un forage de géothermie avait provoqué un premier séisme.