Roger Federer s'est offert, cette nuit, ses ultimes échanges, en compagnie de son éternel rival Rafael Nadal, avec qui il était associé en double, lors de la Laver Cup, à Londres. Forcément ému, le Suisse a tenu à rappeler : "Ça a vraiment été une journée merveilleuse. Je ne suis pas triste, je suis heureux. C'est super d'être ici. C'est vraiment une fête, et je voulais que ce soit une fête. C'est ce qu'on réussi à faire aujourd'hui."



L'histoire oubliera facilement que ce dernier match s'est conclu par une défaite au tie-break pour les deux champions. Les supporters n'étaient pas venus là pour le résultat, mais pour un aurevoir avec des larmes parfois : "C'était beau de voir Federer pleurer et Nadal pleurer. C'était la fin de quelque chose pour tous les deux. Le match était excitant, plein d'émotion, et bien sympa aussi. Roger et Rafa plaisantaient ensemble, c'était sympa".



Le match a été serré jusqu'au bout, une dernière montée d'adrénaline pour les fans de Federer : "C'était un super match, Federer et Rafa ont très bien joué, leurs adversaires aussi. C'était un splendide exemple de tennis. C'était un honneur d'avoir assisté à son dernier match. Il va nous manquer."



Même si certains auraient préféré que Federer parte sur une victoire, peu importe, car ce qui a fait la carrière de Federer, c'est l'amour du sport et la beauté du jeu.

À écouter également dans ce journal

Chantage à la sextape à Saint-Étienne - Samy Kefi-Jérôme, un des adjoints du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a démissionné de ses fonctions. Il est soupçonné d'être l'un des organisateurs du guet-apens qui a visé l'ex premier-adjoint Gilles Artigues.

Meurthe-et-Moselle - Une vaste enquête démarre après la découverte d'une femme décapitée, il y a quelques jours, près de Mont-Saint-Martin.

Ukraine - Les référendums d'annexion par la Russie ont commencé dans les zones occupées par Moscou, même si les leaders du G7 les jugent illégitimes et ne les reconnaîtront pas.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info