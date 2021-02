Alaphilippe de retour au Tour de la Provence : "Il va mettre le feu", savoure Rousse

publié le 11/02/2021 à 18:49

Un arc-en-ciel en Provence : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) enfile pour la première fois de l'année son maillot de champion du monde de jeudi 11 à dimanche 14 février sur le 6e Tour de la Provence, qui accueille aussi un invité de dernière minute et de prestige, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Compagne du coureur français, Marion Rousse est également co-directrice de la course. Et elle savoure sa présence.

"Souvent on me pose la question 'alors ça fait quoi d'avoir Julian Alaphilippe au départ de votre course ?' En tant qu'organisatrice, on ne peut être que très content. Julian, oui certes c'est mon compagnon, mais en tant qu'organisatrice (...) tu sais que quand il est au départ d'une course, il va te mettre le feu, il ne va pas compter ses coups de pédale".

"Quand je commente une course, c'est pareil, poursuit la jeune femme de 29 ans : on sait que ça va bouger dans le final, qu'il va mettre tout son cœur dans sa reprise encore cette année. Et puis il est champion du monde, il va recommencer en France, je pense que ça a une saveur aussi particulière pour lui. On est super super contents de l'avoir parmi nous".