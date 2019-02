publié le 11/02/2019 à 18:38

C'est une première pour le skieur de 27 ans et une première pour le ski alpin français depuis 37 ans. Alexis Pinturault a décroché lundi 11 février à Are (Suède) son premier titre de champion du monde en remportant l'épreuve du combiné. Le skieur de Courchevel, vice-champion olympique de la spécialité l'an passé à Pyeongchang et auteur de 21 victoires en Coupe du Monde, a devancé le Slovène Stefan Hadalin de 24 centièmes et l'Autrichien Marco Schwarz de 46 centièmes.



Pinturault succède à Michel Vion, dernier Français sacré en combiné en 1982 à Schladming en Autriche, et lance idéalement sa semaine à Are, où il visera le podium en slalom géant (vendredi 15 février) et en slalom (dimanche 17 février). Sur les coups de midi, il a réalisé une descente correcte, avec le 24e temps, à une seconde et demie de l'Italien Dominik Paris.



Spécialiste des disciplines techniques, Pinturault a ensuite réalisé le deuxième temps de la manche de slalom derrière Hadalin, puis a dû attendre une bonne demi-heure jusqu'au passage de Paris, sur une piste qui s'est dégradée au fur et à mesure, pour la délivrance. Aux Mondiaux, Pinturault n'avait jusqu'à présent remporté que le bronze en slalom géant, en 2015 à Beaver Creek (Colorado) et le titre par équipes il y a deux ans à Saint-Moritz (Suisse).

À écouter également dans ce journal :

Faits-divers - Un convoyeur de fonds a disparu à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et son fourgon a été retrouvé vide de son chargement, pour un préjudice évalué à 1 million d'euros. Le chauffeur est activement recherché.

"Gilets jaunes" - Après deux jours de garde à vue, Thomas, un jeune homme de 25 ans interpellé notamment pour l'incendie d'un véhicule de l'opération sentinelle devant la Tour Eiffel, va être déféré.



Grippe - L'épidémie touche toute la France mais il est encore temps de se vacciner. Un conseil apparemment bien suivi cette année à Marseille.



Football - J-1 avant le 8e de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. D'un côté, une équipe amoindrie par les forfaits de Neymar et Edinson Cavani. De l'autre, des Anglais portés par Paul Pogba et invaincus depuis 11 rencontres.