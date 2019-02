et Raphaël Vantard

publié le 11/02/2019 à 13:25

Un convoyeur de fonds s'est volatilisé tôt ce matin avec son fourgon qui contenait un million d'euros, selon la police. L'événement a eu lieu en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. L'homme s'est enfui une fois ses deux collègues descendus pour récupérer des fonds. Le fourgon de l'entreprise Loomis a été retrouvé peu après, une rue plus loin, abandonné et quasiment vide.



L'homme activement recherché est âgé de 28 ans, il aurait agit aux alentours de 8 heures ce matin, en plein centre ville, tandis que ses collègues qui venaient de prendre leur service étaient descendus du véhicule. Le fourgon vide a été retrouvé devant un immeuble en construction.

La fuite est l'une des hypothèses privilégiées par la Brigade de Répression du Banditisme (BRB), en charge de l'enquête. Rien ne semble indiquer cependant que le convoyeur ait lui-même été victime d'un braquage. En 2009, Toni Musulin était parti avec plus de 11 millions d'euros

