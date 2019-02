publié le 10/02/2019 à 07:49

51.000 manifestants ont été recensées en France dont près de 4.000 dans la capitale, pour l'acte 13 des "gilets jaunes samedi". Des manifestations toujours émaillées de violences, des "gilets jaunes" ont jeté des projectiles sur l'Assemblée nationale et l'un d'entre eux a eu quatre doigts arrachés selon lui, par une grenade de désencerclement.



Plusieurs véhicules ont été incendiés dont un de Vigipirate, près de la Tour Eiffel. Un des suspects a été interpellé. Des violences sont également survenues en région, à Toulouse ou à Bordeaux, comme à chaque fin de défilé. Dans la capitale d'Aquitaine, pas question de lâcher prise.

"Ce serait bien que ça s'arrête un jour mais pour le moment on est pas fatigué. Tant qu'on aura pas un minimum de vraies avancées on continuera. C'est le moment où on se rassemble tous, où on peut discuter, on échange.", a confié à RTL ce "gilet jaune", qui ne compte pas s'arrêter là. "Il y a déjà quelque chose de prévu pour le 14 juillet. La moindre des choses qui pourrait être envisagée, c'est au moins un changement de gouvernement", a-t-il déclaré à Bordeaux.

Médias - Le divorce est acté entre François Berléand et les Gilets jaunes. L'acteur qui participait hier à l'émission "On refait la télé" d'Eric Dussart et Jade sur RTL, n'a pas pris de gants pour fustiger, selon lui, les dérives du mouvement.



Incendie - Samedi soir à Lyon, une femme et son bébé ont péri dans les flammes. Le drame s'est déroulé dans le 8ème arrondissement. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées dans cet incendie vraisemblablement causé par une explosion survenue dans une boulangerie au rez-de-chaussée.



Disparition - La police a lancé un appel à témoins après la disparition de deux lycéennes, dans l'agglomération lyonnaise. Carla et Laure sont âgées de 16 ans et le commissariat du 7ème arrondissement a diffusé leurs photos et leurs signalements sur Tweeter.



Rugby - Le XV de France risque gros, ce dimanche après-midi, face à l'Angleterre à Twickenham. Le Crunch, comme on l'appelle, pourrait s'avérer difficile à digérer. Les Bleus ont déjoué contre le Pays de Galles, pour leur entrée dans le Tournoi des 6 Nations.