publié le 11/02/2019 à 17:46

Emiliano Sala est décédé des suites de blessures au torse et à la tête, consécutives au crash, dans la Manche, de l'avion qui le transportait de Nantes à Cardiff. Voilà la conclusion du rapport d'autopsie réalisé sur l'attaquant argentin de 28 ans, auquel ont pu avoir accès plusieurs médias britanniques. La thèse de la noyade est donc écartée à ce stade de l'enquête.



Par ailleurs, un rapport provisoire sur les causes de l'accident devrait être communiqué d'ici à deux semaines par le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (Air Accident Investigation Branch). Pour le rapport définitif, il faudra probablement attendre entre 6 et 12 mois.

Le Piper Malibu qui devait conduire l'ancien attaquant de Nantes de la Loire-Atlantique vers son nouveau club dans la capitale galloise a disparu dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 janvier. Après la reprises des recherches, il a pu être retrouvé avec à son bord un corps, celui d'Emiliano Sala. Celui du pilote n'a pour l'instant pas été retrouvé.