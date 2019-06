publié le 03/06/2019 à 08:04

Deux Français sont attendus sur les courts de Roland-Garros ce lundi 3 juin. Gaël Monfils défie le numéro 4 mondial, l'autrichien Dominic Thiem. Le match s'annonce compliqué mais le Français compte sur le soutien du public pour faire la différence.



"Dominique fait partie des 3 têtes d’affiche. Il arrive en forme, j’arrive en forme aussi. Quand on doute, le public est un soutien énorme, et dans les moments chauds encore plus. Dans tout sport, c’est plus facile de créer des miracles, de faire des retournements de situation à la maison", a dit Gaël Monfils au micro de RTL.

Et Benoît Paire, lui, va tenter d'inverser la tendance face au numéro 7 mondial le japonais Nishikori. Le match a débuté dimanche 2 juin, mais il a été interrompu par la nuit. Paire était mené 2 sets à 1. Le vainqueur affrontera Nadal mardi 4 juin en quart de final.

À écouter également dans ce journal

Politique - Laurent Wauquiez a annoncé dimanche 2 juin sur LCI qu’il allait quitter la présidence des Républicains, une semaine après la débâcle des élections européennes.



Emploi - Bruno Le Maire est attendu ce lundi 3 juin à Belfort, après l'annonce la semaine dernière de la suppression de plus de 1.000 postes chez General Electric. Le ministre de l'Économie va tenter de rassurer les salariés, qui sont très remontés.



Revenu - Ce lundi 3 juin marque le coup d’envoi des discussions autour de la mise en place du RUA : le Revenu Universel d'Activité. Une première réunion a lieu au ministère de la Santé. L'idée est de fusionner les différentes prestations sociales.