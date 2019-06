et AFP

publié le 03/06/2019 à 05:32

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire se rend à Belfort ce lundi 3 juin, après l'annonce par le groupe américain General Electric de sa volonté de supprimer plus de 1.000 postes en France, dont près de 800 dans son entité gaz de Belfort.



Le locataire de Bercy se déplace sur le site à 15h30, "pour échanger avec les représentants des salariés de General Electric ainsi que les élus locaux au sujet de la situation actuelle de l'entreprise et de l'avenir industriel du site", annonçait dimanche le ministère.

La semaine dernière, M. Le Maire, interrogé sur ce dossier à l'Assemblée nationale, s'était engagé à "garantir l'avenir industriel de Belfort". Dans un entretien à la presse régionale, il avait cité l'aéronautique, la rénovation des centrales et les énergies renouvelables parmi les pistes envisageables pour maintenir l'activité, alors que GE emploie 4.300 salariés à Belfort, dont 1.900 dans l'entité qui produit des turbines à gaz.

À écouter également dans ce journal :

- Les Républicains : Laurent Wauquiez a annoncé dimanche sur TF1 sa démission de la présidence des Républicains (LR), une semaine après la déroute historique du parti aux Européennes. "Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires. Il faut que je prenne mes responsabilités : (...) je vais prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains", a déclaré l'élu.



- Allemagne : la chancelière Angela Merkel s'est dit déterminée à poursuivre le travail de son gouvernement, fragilisé par la démission dimanche de la cheffe de son partenaire social-démocrate en réaction à sa débâcle aux Européennes.



- Football : Dijon, 18e de Ligue 1, a sauvé sa place parmi l'élite en s'imposant (3-1) aux dépens de Lens, 5e de Ligue 2, dimanche à Dijon, en match retour du barrage d'accession grâce à un doublé de Naïm Sliti et un but de Wesley Saïd, ses deux fers de lance.



- Rolland-Garros : Benoît Paire est en sursis. Mené deux sets à un face à Kei Nishikori dimanche en 8e de finale, la nuit lui a offert un répit jusqu'à ce lundi où il va tenter de renverser la situation. L'avenir dira si cette interruption aura servi les intérêts du Tricolore, qui tente d'accrocher, à 30 ans, son premier quart de finale en Grand Chelem.