Tour de France 2019 : la liste des 21 étapes

publié le 25/10/2018 à 12:44

Le Tour de France 2019 tutoiera les sommets en juillet prochain : le parcours, présenté jeudi 25 ocotbre à Paris, prévoit cinq arrivées au sommet, dont trois à plus de 2.000 mètres d'altitude, et 30 cols classés. "Un hymne à l'excellence", a formulé son directeur Christian Prudhomme qui a voulu placer la 106e édition de la plus grande course du monde sur les hauteurs, tant dans les Pyrénées, avec l'arrivée au Tourmalet, que dans les Alpes.



L'avant-dernière étape se conclut à Val Thorens à 2.365 mètres, la 3e arrivée la plus haute depuis la création de l'épreuve en 1903. Autre symbole de cette volonté de prendre de l'altitude, l'Iseran, une ascension légendaire - le plus haut col routier de France à 2770 mètres - rarement fréquentée par le Tour, sera escaladé le 26 juillet pour le 2e des trois volets alpestres, par le versant de la Maurienne, le plus difficile, qui n'a plus été emprunté depuis 1963 par la Grande Boucle.

¿¿ ¿¿ Voici le parcours officiel du #TDF2019 ! / Here is the #TDF2019 route ¿¿¿¿ pic.twitter.com/dSsyynWXZ8 — Tour de France (@LeTour) 25 octobre 2018

Le centième anniversaire de la création du maillot jaune, le 19 juillet, sera fêté à Pau, ville emblématique du Tour, et non à Grenoble, où Eugène Christophe avait porté pour la première fois la tenue distinctive. Ce jour-là, c'est un contre-la-montre individuel (le seul au programme du Tour 2019) de 27 kilomètres qui sera proposé pour contrebalancer le copieux menu montagneux.

Six jours après le coup d'envoi de Bruxelles, les grimpeurs disposent d'une première occasion dans les Vosges. Cette fois, la montée de La Planche des Belles Filles est prolongée par rapport aux trois arrivées précédentes par un "raidard" extrêmement pentu, à 20 %. Avant le Massif Central, l'étape de Saint-Etienne multiplie les côtes et petits cols dans les monts du Lyonnais.

Prometteuse étape ariégeoise

Après la première journée de repos à Albi, les Pyrénées sont condensées. Peyresourde et Ancizan en hors d'oeuvre, puis au lendemain du chrono de Pau le Tourmalet en course de côte format géant par le versant de Barèges, enfin la montée inédite du Prat d'Albis au-dessus de Foix pour conclure une prometteuse étape ariégeoise (4.700 m de dénivelé).



Le Tour, qui cherche toujours à montrer les beautés de la France, s'attarde ensuite du côté de Nîmes et du Pont du Gard, datant de l'Antiquité romaine. Avant de se jouer définitivement dans les Alpes pour un triptyque qui commence par les grands cols historiques, Vars, Izoard et Galibier, pour rejoindre Valloire.

Sept occasions pour les sprinteurs

Les sprinteurs, eux, disposent de sept occasions dans cette édition tracée à l'Est de la ligne reliant l'Alsace au Béarn, pour visiter quatre massifs montagneux (Vosges, Massif Central, Pyrénées, Alpes) et prendre ses aises en Occitanie (repos à Albi puis à Nîmes). La première à Bruxelles, dès l'ouverture le 6 juillet, avant le contre-la-montre par équipes de 27 kilomètres dans la capitale belge, la dernière à Paris pour la conclusion le 28 juillet.

Les 21 étapes en détail :

6 juillet : 1re étape Bruxelles - Bruxelles, 192 km

7 juillet : 2e étape Bruxelles Palais Royal - Bruxelles Atomium, 27 km (contre-la-montre par équipes)

8 juillet : 3e étape Binche (Belgique) - Epernay, 214 km

9 juillet : 4e étape Reims - Nancy, 215 km

10 juillet : 5e étape Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km

11 juillet : 6e étape Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km

12 juillet : 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km

13 juillet : 8e étape Mâcon - Saint-Etienne, 199 km

14 juillet : 9e étape Saint-Etienne - Brioude, 170 km

15 juillet : 10e étape Saint-Flour - Albi, 218 km

16 juillet : repos à Albi

17 juillet : 11e étape Albi - Toulouse, 167 km

18 juillet : 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 202 km

19 juillet : 13e étape Pau - Pau, 27 km (contre-la-montre individuel)

20 juillet : 14e étape Tarbes - Tourmalet, 117 km

21 juillet : 15e étape Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km

22 juillet : repos à Nîmes

23 juillet : 16e étape Nîmes - Nîmes, 177 km

24 juillet : 17e étape Pont du Gard - Gap, 206 km

25 juillet : 18e étape Embrun - Valloire, 207 km

26 juillet : 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km

27 juillet : 20e étape Albertville - Val Thorens, 131 km

28 juillet : 21e étape Rambouillet - Paris Champs-Elysées, 127 km