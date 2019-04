publié le 08/04/2019 à 20:52

Le grand débat national touche à sa fin et les réponses des Français ont été présentées ce lundi 8 avril puis commentées par Édouard Philippe. Une liste dans laquelle ne figurent pas beaucoup de propositions concernant le chômage et l'immigration à l'inverse des questions sur la fiscalité, qui ont amené la naissance du mouvement des "gilets jaunes".



Ce grand débat a toutefois amené un fait nouveau dans le secteur de l'écologie qui jusqu'à présent avait ses militants et demeurait impopulaire aux yeux des Français. À l'image des nombreuses manifestations de lycéens, l'écologie prend une importance grandissante dans l'Hexagone tout comme ce qui touche à la participation politique, au rapprochement des administrations des élus locaux, aux transports et aux personnes isolées.

"C'est l'heure de vérité" pour Emmanuel Macron, cible maltraitée des "gilets jaunes", qui a eu l'idée d'organiser ce grand débat qu'il a animé à sa manière. Le président de la République doit annoncer des mesures immédiates qui répondent aux questions des Français.