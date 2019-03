publié le 10/03/2019 à 18:37

Le XV de France n’aura jamais existé… Pendant 75 minutes, les Bleus ont subi les assauts irlandais, sans jamais réussir à sortir la tête de l’eau. Menés dès la 3e minute, les hommes de Jacques Brunel ont passé leur temps à défendre.



Mais face à la deuxième nation mondiale, forcément, l'addition est salée. Avec trois essais encaissés dans le premier acte, la messe était déjà dite à la mi-temps. "C'est un XV de France inexistant, soporifique. On a vu des garçons qui avaient envie de défendre mais dans ce sport, il faut savoir attaquer et sortir de son camp", lance d'emblée Christophe Dominici, le consultant rugby de RTL.

Si les Bleus ont sauvé l'honneur en débloquant leur compteur dans les toutes dernières minutes du match, inscrivant deux essais, le constat est amer pour l'ancien ailier international, qui évoque notamment un problème psychologique.

"On ne sait plus trop quoi dire... Même si les Irlandais étaient plus fort que nous, on a toujours envie d'y croire. Mais au-delà du talent, il nous manque des éléments essentiels pour avoir une équipe solidaire et qui peut rivaliser avec les meilleurs", poursuit-il alors que la France va clôturer son tournoi du Six Nations en Italie. Et de conclure : "Si on ne met pas tous les ingrédients, il risque d'y avoir des surprises".

