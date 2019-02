publié le 10/02/2019 à 15:00

D'un côté, le XV de France, une nouvelle fois battu vendredi 1er février à domicile par le Pays de Galles (24-19) après s'être écroulé en seconde période. De l'autre, le XV de la Rose, qui, le lendemain, a donné une leçon à l'Irlande chez elle (32-20), où elle était pourtant invaincue depuis novembre 2016.



Ainsi exposé, le tableau est sombre pour les Bleus avant leur départ pour Twickenham, où ils ne se sont plus imposés depuis 2007 (21-15 en préparation à la Coupe du monde), et même 2005 dans le Tournoi (18-17). Le passé (de moins en moins récent) du XV de France est cependant jalonné de victoires inattendues contre plus fort que lui, en partie grâce à la crainte de l'adversaire et les accès de fierté après un échec cuisant.

L'an passé, les Français s'étaient imposés 22-16 au Stade de France lors de la 4e journée face à de pâles Anglais. Depuis, le sélectionneur Jacques Brunel n'a enregistré qu'une seule victoire, face à l'Argentine en novembre, en l'espace de huit rencontres.

Le XV de départ de la France en Angleterre

Huget - Penaud, Bastareaud, Doumayrou, Fickou - (o) Lopez, (m) Parra - Iturria, Picamoles, Y. Camara - Lambey, Vahaamahina - Bamba, Guirado (cap.), Poirot



Remplaçants : Bourgarit, Priso, Aldegheri, Willemse, Alldritt, A. Dupont, Ntamack, Ramos