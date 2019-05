publié le 23/02/2019 à 14:15

Le XV de France se reprend. Fragilisé par deux défaites initiales dans le Tournoi des six nations, les Français ont battu l'Ecosse 27 à 10 lors de la troisième journée samedi 23 février au Stade France.



L'équipe de France, qui a inscrit le 4e essai synonyme de bonus 8 minutes après la sirène par Grégory Alldritt, déjà auteur d'un premier essai dix minutes auparavant, pourra préparer de manière plus sereine le déplacement en Irlande le 10 mars.

Après une semaine tumultueuse qui a vu les joueurs se resserrer et l'encadrement écarter Morgan Parra et Camille Lopez, le XV de France se devait de renouer avec la victoire contre l'Écosse, sous peine de s'enfoncer dans la crise.

À quasiment sept mois jour pour jour de son premier match de la Coupe du Monde au Japon, le 21 septembre contre l'Argentine, les Bleus affichaient l'effroyable bilan de 10 défaites en 13 rencontres depuis que Jacques Brunel en a repris les rênes fin 2017.

Battus au Stade de France par les Gallois (24-19) en ouverture de ce Tournoi 2019 avant de sombrer à Twickenham contre l'Angleterre (44-8), le capitaine Guillem Guirado et ses hommes ont gagné ce premier pari. Reste encore à affronter l'Irlande (dimanche 10 mars) puis l'Italie (samedi 16) pour définitivement conjurer le sort.