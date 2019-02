publié le 01/02/2019 à 20:01

3 victoires en 11 matches. Voilà le maigre bilan du XV de France depuis que Jacques Brunel a succédé à Guy Novès en décembre 2017. À moins de huit mois de la Coupe du Monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), il est grand temps de retrouver de la confiance, ce qui passe par un succès face au Pays de Galles en ouverture de ce 125e Tournoi des VI Nations, vendredi 1er février (21h) au Stade de France.



3es de l'édition 2018 après deux succès sur l'Italie et l'Angleterre et des revers contre l'Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, les Bleus n'ont ensuite connu qu'une victoire, face à l'Argentine à Villeneuve-d'Ascq le 17 novembre. Avant, il y avait eu trois défaites en Nouvelle-Zélande en juin dernier puis un court revers face à l'Afrique du Sud. Après, surtout, il y a eu cette défaite historique face aux Fidji au Stade de France, que la nouvelle vague va tenter d'effacer.

En titularisant au centre Romain Ntamack, qui honorera à 19 ans sa première sélection, plutôt que Mathieu Bastareaud, le sélectionneur a misé sur la vitesse pour cette entame dans le Tournoi. Ntamack (1,86 m pour 86 kg) est associé au "puncheur" Wesley Fofana (1,82 m pour 93 kg), de retour après avoir manqué les test-matches de novembre sur blessure.

Les équipes de départ :

France : Médard - Penaud, Fofana, Ntamack, Huget - (o) Lopez, (m) Parra - Iturria, Picamoles, Lauret - Willemse, Vahaamahina - Atonio, Guirado (cap.), Poirot





Pays de Galles : Li. Williams - North, J. Davies, Parkes, Adams - (o) Anscombe, (m) To. Williams - Tipuric, Moriarty, Navidi - A. W. Jones (cap.), Beard - Francis, Owens, R. Evans