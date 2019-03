publié le 10/03/2019 à 15:00

Confirmation du réveil pour ce qui serait un exploit ou brutale rechute ? Un peu plus de deux semaines après sa victoire sur l'Écosse au Stade de France (27-10), sa première après deux revers dans ce Tournoi 2019 face au Pays de Galles (19-24) et en Angleterre (44-8), le XV de France de Jacques Brunel se frotte à l'Irlande, dimanche 10 mars (16h) à Dublin.



Le dernier succès des Bleus sur le terrain du XV du Trèfle dans le Tournoi remonte à février 2011 (22-25), année où ils avaient terminé à la 2e place du classement final derrière l'Angleterre. Depuis, la France a pris au mieux la 3e place (2017), tandis que l'Irlande a remporté les éditions 2014, 2015 et 2018.



Ce déplacement à l'Aviva Stadium, anciennement Lansdowne Road, constitue donc un test pour l'ensemble de ce XV de France tout juste convalescent, mais aussi pour sa jeune et prometteuse charnière Dupont-Ntamack, qui passe au révélateur de l'expérimentée et rodée paire de demis Murray-Sexton.