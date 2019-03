publié le 23/03/2019 à 18:33

C'est un "monument". Julian Alaphilippe (Deceuninck) a remporté la 110e édition de Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison, ce samedi 23 mars 2019. Le coureur français, âgé de 26 ans, a réglé au sprint les 291 kilomètres de la plus longue classique de l'année, ensoleillée de bout en bout.



Sur la ligne, il a devancé le Belge Oliver Naesen, le Polonais Michal Kwiatkowski et le Slovaque Peter Sagan. En 2017, "Alaf" avait joué la victoire sur la Via Roma, l'arrivée mythique de la Primavera. Mais il s'était alors incliné derrière Kwiatkowski et Sagan.



Julian Alaphilippe est seulement le troisième coureur français, après Arnaud Démare et Thibaut Pinot, à gagner au XXIe siècle un "monument", le surnom des cinq grandes classiques cyclistes qui se courent sur une journée : Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie.

Société - Un an après, Édouard Philippe et Nicole Belloubet étaient présents dans l'Aude pour rendre hommage aux victimes de l'attentat perpétré à Carcassonne et Trèbes. Quatre personnes, parmi lesquelles le colonel Arnaud Beltrame, avaient été tués.



Société - Un hommage avait lieu cet après-midi à Paris à la mémoire de Mireille Knoll. Cette femme juive de 85 ans avait été assassinée l'an dernier, le 23 mars, dans son petit appartement de l'est parisien.



International - Des centaines de milliers de Britanniques ont défilé cet après-midi dans les rues de Londres, opposés à un divorce avec l'Union Européenne. Ils ont réclamé la tenue d'un nouveau référendum.