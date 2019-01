Mathieu Bastareaud, Nikola Karabatic, Collins Jamilu, Percy Tau et Eugénie Le Sommer en 2018

publié le 01/01/2019 à 15:00

De Martin Fourcade à Pyeongchang aux handballeuses dans l'ancien Paris-Bercy en passant bien sûr par Didier Deschamps et ses 23 joueurs en Russie, ils et elles auront marqué l'année 2018 du sport français, fait vibrer, rêver, des millions de petits et grands. Étoile, sacre, titre, globe, firmament, olympe, Graal. Un lexique qui rythmera encore, toujours, le cru 2019, quand bien même il n'y aura ni Jeux Olympiques d'été ou d'hiver.



Pour la huitième fois de l'histoire, année impaire sera synonyme de Coupe du Monde féminine de football, pour la neuvième de rendez-vous planétaire du rugby à XV. Il y aura aussi une 32e Coupe d'Afrique des Nations en foot, un 18e Mondial de basket, un 26 en handball, un 106e Tour de France, une 118e édition de Roland-Garros, de la Formule 1, de l'athlétisme, du biathlon... À vos agendas.

Football

Coupe du Monde féminine du 7 juin 7 juillet :

- 8e édition

- Pays hôte : France

- Équipe de France dans le groupe A avec Corée du Sud, Norvège, Nigeria

- Édition 2015 : victoire des États-Unis, France éliminée en quarts par l'Allemagne



Coupe d'Afrique des Nations du 1er juin au 1er juillet :



- 32e édition

- Pays hôte : Égypte ou Afrique du Sud (verdict le 9 janvier)

- Tenant du titre : Cameroun



Éliminatoires Euro 2020 :



- Moldavie-France le 22 mars

- France-Islande le 25 mars

- Turquie-France le 8 juin

- Andorre-France le 11 juin

- France-Albanie le 7 septembre

- France-Andorre le 10 septembre

- Islande-France le 11 octobre

- France-Turquie le 14 octobre

- France-Moldavie le 14 novembre

- Albanie-France le 17 novembre



Finales :



- Coupe de la Ligue : 30 mars à Villeneuve-d'Ascq

- Coupe de France : 27 avril à Saint-Denis

- Europa League : 29 mai à Bakou

- Ligue des champions : 1er juin Madrid



PSG-OM :



- 17 mars au Parc des Princes

Rugby

Tournoi des VI Nations :



- France-Pays de Galles 1er février

- Angleterre-France 10 février

- France-Écosse 23 février

- Irlande-France 10 mars

- Italie-France 16 mars



Coupe du Monde du 20 septembre au 2 novembre au Japon :



- 9e édition

- Pays hôte : Japon

- Le XV de France dans la poule C avec Angleterre, Argentine, États-Unis et Tonga

- Édition 2015 : victoire de la Nouvelle-Zélande, France éliminée en quarts par les All Blacks

Handball

Mondial masculin du 10 au 27 janvier :







- 26e édition

- Pays hôtes : Danemark/Allemagne

- Équipe de France dans le groupe A avec Russie, Allemagne, Serbie, Brésil et Corée unifiée

- Édition 2017 : victoire de la France





Mondial féminin du 30 novembre au 15 décembre:





- 24e édition

- Pays hôte : Japon

- Groupes pas encore connus

- Édition 2017 : victoire de la France

Cyclisme

- Paris-Roubaix le 14 avril





- Tour de France du 6 au 28 juillet

Tennis

- Open d'Australie du 14 au 27 janvier

- Roland-Garros du 20 mai au 9 juin

- Wimbledon du 1er au 14 juillet

- US Open du 26 août au 8 septembre



- Coupe Davis du 25 novembre au 1er décembre à Madrid

Formule 1

- 1er Grand Prix le 17 mars en Australie

- GP de France le 23 juin

- Dernier GP le 1er décembre à Abu Dhabi

Biathlon

- Mondiaux du 7 au 17 mars à Ostersünd (Suède)

Basket

- Mondiaux du 31 août au 15 septembre en Chine

Athlétisme

- Mondiaux du 28 septembre au 6 octobre à Doha