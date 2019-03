publié le 13/03/2019 à 08:39

Presqu'un an après une attaque terroriste dans un supermarché de Trèbes, durant laquelle le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a perdu la vie en prenant la place d'une otage, sa mère Nicolle Beltrame publie "C'était mon fils", aux éditions Albin Michel, en collaboration avec le journaliste Arnaud Tousch.



"Depuis le départ d'Arnaud, je continue de porter ce qu'il était. Arnaud est parti, moi je continue. Il est en moi". À quelques jours des cérémonies d'hommage, la mère d'Arnaud dit ne pas redouter ce triste anniversaire. "J'ai eu de la chance de le connaître pendant 44 ans, donc je vis avec ça. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui est porté dans toute la France, aimé par pleins de gens".

Nicolle Beltrame déclare aussi être fière de son fils et de ce qu'il a accompli. "C'est un symbole : il a osé se dresser contre le mal, contre la force du mal, contre le terrorisme. Je le dis haut et fort : on ne nous empêchera pas de vivre et d'avoir toutes nos valeurs. Je continuerai jusqu'à ma mort".

Dans son ouvrage, Nicolle Beltrame a voulu "retracer le fil" de la vie de son fils, et notamment montrer comment "depuis la naissance, jusqu'à ce qu'il parte en héros, on devient Arnaud Beltrame". Un véritable message de résistance et d'optimisme.