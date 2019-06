publié le 07/06/2019 à 17:33

Y a-t-il une différence de traitement entre le football masculin et les autres sports ? Championne du monde et d'Europe avec l’équipe de France de handball, Béatrice Edwige soulève la question.



La joueuse a mentionné l'Élysée dans sa story Instagram en écrivant : "Avec l’ensemble des titres remportés par l’équipe de France féminine de handball, dont un titre de championne du monde 2017 et un titre de championne d’Europe 2018 gagné en France. Sommes-nous, nous aussi, légitimes à recevoir la légion d’honneur ?".

À 30 ans, la pivot de l’équipe de France relance ainsi le débat sur l'égalité femmes-hommes dans le sport. À ce jour, l'Élysée n'a pas répondu. Au micro de LCI, la championne a également demandé pourquoi les handballeurs français n'avaient pas reçu la légion d'honneur. Au handball, la France a remporté 6 fois les Championnats du monde chez les hommes, c'est l'équipe la plus titrée mondialement de l'histoire des sports collectifs français.

Didier Deschamps s'interroge aussi

Au mois de mai 2019, l’entraîneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps lui-même, s’était interrogé sur la nécessité d'être décoré par le gouvernement après le titre de Champion du monde remporté en Russie.