Coupe du Monde 2019 : le foot féminin "est plus fluide", dit Julie Gayet sur RTL

publié le 07/06/2019 à 08:17

À quelques heures du premier match de l’équipe de France lors du Mondial féminin de football, RTL reçoit Julie Gayet qui met les Bleues à l’honneur dans un documentaire, "Le moment de briller, les Bleues en route vers le Mondial".



Le but de ce film est de "comprendre d’où elles viennent, leurs familles, qui elles sont". Après les avoir suivies pendant plusieurs semaines, Julie Gayet a remarqué des différences avec les garçons : "Ce sont de grandes sportives, qui jouent très très bien", mais ce qui est frappant, "c’est qu’il y a moins de fautes, le jeu est moins haché, elles y vont, elles jouent, elles se redressent". "C’est plus fluide", assure la productrice.

Le nombre de licenciées de football professionnel augmente chaque jour, on en compte 180.000 aujourd’hui. Mais il manque des infrastructures pour accueillir les jeunes filles qui désirent jouer au foot. "J’espère que cette Coupe du monde va faire changer les choses. C’est certain que la Fédération va devoir affronter plus de demandes. Il va y avoir un temps d’adaptation nécessaire", dit Julie Gayet.