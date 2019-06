publié le 07/06/2019 à 15:14

Jour J pour la Coupe du Monde dames 2019, la huitième de l'histoire, la première organisée en France. À quelques heures du match d'ouverture France-Corée du Sud au Parc des Princes, vendredi 7 juin (21h), Candice Rolland s'est prêtée au jeu de la comparaison avec le football pratiqué par les messieurs.



Pour la jeune femme, qui commentera sur RTL les matches de l’équipe de France avec Sylvain Charley et l'ancienne joueuse Candice Prévost, l'engouement autour de ce Mondial "n'est pas encore comparable à celui de 1998. Avant le premier match, certaines personnes ne savent pas qu'il y a la Coupe du Monde en France. Mais je pense qu'une fois que ce sera parti - les résultats des Bleues aussi vont aider -, ça va venir petit à petit".

"En tout cas c'est un engouement qu'on avait jamais vu en France pour une compétition féminine", se réjouit-elle.

Le niveau de jeu des femmes est-il moins spectaculaire, moins rapide, comme le prétendent certains ? "Moins rapide sur la durée d'un match, oui, certainement, consent Candice Rolland. Maintenant, moins spectaculaire, je ne sais pas. Ça dépend vraiment des matches. Tous les matches masculins ne sont pas spectaculaires".



Et y a-t-il moins de simulation chez les dames ? "Oui, ça c'est vrai, répond la commentatrice du tac-au-tac. L'état d'esprit est quand même différent chez les filles on voit très peu de joueuses qui vont aller voir l'arbitre pour demander une faute, un carton, un penalty. Les valeurs dans le foot féminin à ce niveau-là sont intactes et c'est ça qui est assez plaisant et rafraîchissant".