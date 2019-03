publié le 21/03/2019 à 16:30

"Le cadeau est arrivé" : les Bleus ont reçu leur bague de Champion du Monde, sur le modèle de celle remise aux champions de sports américains, a annoncé Paul Pogba, qui a réglé la quasi-totalité de la note, mercredi 20 mars. Conçue par un bijoutier de Los Angeles, elle est composée de diamants blancs, de rubis et de saphirs bleus.



Y figurent le logo de la Fédération Française de football sur fond bleu-blanc-rouge, le nom et le numéro d'un des 23 joueurs sacrés en Russie, le titre de Champion du Monde en Anglais, World Champions et les scores des matches à partir des 8es de finale. En octobre dernier, le président de la FFF Noël Le Graët avait indiqué que l'instance prendrait en charge l'acheminement, ce qui "représente une enveloppe d'environ 10.000 euros".

"À la Juve, quand j'avais gagné un championnat(...) j'avais fait aussi un petit cadeau aux joueurs", à expliqué Pogba en conférence de presse. "C'est un petit geste pour les remercier parce qu'on ne gagne pas tout seul, on ne gagne jamais tout seul (...) Là c'est pareil. Coupe du Monde, tu la gagnes pas tout seul. Les joueurs ils étaient là, ils étaient derrière moi, ils m'ont soutenu. Quand il y a eu des critiques on était tous ensemble, soudés, c'est une famille. Donc voilà,un petit geste comme ça c'est vraiment rien".

La remise des bagues avait été annoncée un peu plus tôt par Blaise Matuidi sur Twitter : "Cadeau inoubliable pour un souvenir inoubliable. Merci du fond cœur (sic) à la bijouterie @paulpogba", a écrit le milieu des Bleus et de la Juventus Turin, avec une photo de lui et Pogba exposant leurs bijoux.

Cadeau inoubliable pour un souvenir inoubliable ¿. Merci du fond coeur à la bijouterie @paulpogba ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/jjYhJ6Mant — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) 20 mars 2019