publié le 11/05/2019 à 07:00

L'affaire Benalla a projeté, le GSPR, les hommes qui assurent la sécurité du Président, dans la lumière. Une réorganisation est annoncée et sera effective dans les prochaines semaines pour ce service de l'ombre.



L'impératif numéro un de ces hommes, c'est d'être mobilisable 7j/7, 24h/24. Aussi bien pour ce que l'on voit : les déplacements officiels et les sorties publiques du président, que pour ce qu'on ne voit pas : la vie privée du chef de l'État.

À chaque instant les 77 hommes et femmes du GSPR, le groupement spécial de policiers et gendarmes crée par François Mitterrand en 1983, doivent anticiper et parer la menace. En amont des déplacements, ils inspectent tous les lieux visités.

Beaucoup sont formés au contre-sniping, c'est-à-dire à abattre un snipers ennemi s'il devait surgir. Ils forment également "la bulle" pendant les déplacements. "La bulle", ce sont les quatre hommes qui forment ce cercle en théorie infranchissable autour du Président, dont un avec la mallette kevlar pour parer les balles. Bien évidemment la qualité que tous doivent respecter, au risque d'être écarté, c'est la loyauté et la discrétion absolue.

À chaque président son style

Mais chaque président à ses spécificités et ses anges gardiens doivent s'adapter. Mitterrand c'était les sorties nocturnes, la fille cachée et bien sûr la maladie à la fin de sa vie. Chirac c'était les bains de foule improvisés, qui donnait des sueur froides dans les rangs du GSPR. Sarkozy lui ne voulait aucun gendarme, que des policiers. Hollande ce fut de nouveau les sorties privées, mais aussi des improvisations comme l'arrivée sans aucun déminage au pied de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, juste après l'attentat.



Emmanuelle Macron lui a la réputation de respecter les consignes de sécurité. Sa marque on l'a vu a été de confier une partie de sa sécurité, la partie privée, à un jeune civil : Alexandre Benalla, qui avait recruté quelques policiers de confiance, qui sont venus s'ajouter aux effectifs. On connait l’épilogue.

Que sait-on de la réorganisation qui se profile ?

Ce qui ne change pas c'est la répartition 50-50 de policiers et gendarmes. En revanche, ils vont désormais dépendre directement de l'Élysée. Jusqu'ici, leur hiérarchie officielle c'était le ministère de l'Intérieur.



Une nouvelle direction de la sécurité va d’ailleurs être créée à la présidence. Elle va rassembler les hommes du Président et les 200 gendarmes de la Garde républicaine qui assure la surveillance du Château. Une seule direction, un seul budget, un seul chef, un gendarme expérimenté, pour éviter à tout prix de nouvelles mésaventures.