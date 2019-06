publié le 07/06/2019 à 14:44

Plus que jamais, elles sont prêtes. Les joueuses de l'équipe de France de football vont-elles, un an après le sacre de leurs homologues masculins, ramener la coupe à la maison ? Le coup d'envoi de la Coupe du monde, organisée en France, sera donné vendredi 7 juin, et démarrera par un match entre les Bleues et la Corée du Sud au Parc des Princes.



Mais juste avant, la cérémonie d'ouverture de la compétition promet d'enflammer le stade. Si peu de détails ont jusqu'ici filtré, on sait que la chanteuse Jain a été choisie pour faire le show devant les spectateurs et téléspectateurs du monde entier. Au micro de RTL, la Toulousaine de 27 ans se disait "honorée" et "très fière" d'avoir été approchée pour l'événement.

Concernant la chanson qu'elle compte interpréter, Jain a opté pour un titre inédit, qu'elle avait laissé de côté, Gloria. Un air entraînant, ponctué de sonorités africaines, et un texte qu'elle a complété après avoir été appelée par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), inspirée par l'idée de se produire pour le Mondial. Pour la jeune femme, Gloria, "une chanson qui parle de succès et de gloire" se prête à l'univers du football, un sport qui célèbre "un succès collectif".

Selon nos confrères de LCI, la cérémonie d'ouverture aura lieu juste avant le coup d'envoi de ce France-Corée du Sud et durera précisément 9 minutes et 47 secondes. Plusieurs tableaux autour de l'histoire du football féminin vont se succéder avec un final "spectaculaire" a assuré à nos confrères Erwan Le Prévost, le directeur du Comité d'organisation du tournoi. Le slogan de ce mondial "le moment de briller" sera également à l'honneur, l'occasion de célébrer "le foot, les villes hôtes et la Ville lumière qu'est Paris", ajoute-t-il.