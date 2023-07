À écouter JO Paris 2024 : on a testé les lits révolutionnaires des athlètes 00:01:47

Après l'effort, le réconfort ! À un an des Jeux olympiques, organisés à Paris en 2024, RTL s'est glissé dans le lit des athlètes des JO. Des lits un peu particuliers, puisqu'ils sont composés de cartons recyclés. Extrêmement solides, ils peuvent également être adapté à la taille de certains sportifs, sans oublier les athlètes handisports.

Comme aux JO de Tokyo en 2021, le sommier de ces lits est fait de cartons, à 80% recyclés. Fabriqués en France, l'entreprise japonaise qui les a imaginé affirme que l'on peut sauter dessus à trois ou quatre. "C'est solide !", assure un journaliste de RTL.

"Avec mon poids en plus, ça a l'air de tenir. Je pense même que Teddy Riner va pouvoir tenir aussi !" Ces lits mesurent 90 centimètres sur 200 mais ils pourront être allongés jusqu'à 2m20, notamment pour les géants du basket.



Une technologie révolutionnaire

Mais ce n'est pas tout, car en plus d'être écologiques, ces lits sont très confortables. Les matelas sont révolutionnaires : ils sont composés de trois blocs modulables. Chaque athlète pourra rentrer des données comme sa taille, son poids et sa discipline dans une machine, qui va ensuite analyser comme organiser leur lit.

"Je trouve ça génial qu'en dix secondes, on puisse être capable de dire si on veut que ça soit plutôt ferme au niveau du dos, un peu plus souple au niveau de la tête", a commenté Tony Estanguet, le patron du Comité d'organisation des JO de Paris, totalement séduit.

Après les Jeux, les lits vont être donnés à des associations et des écoles. Enfin, les couettes sont réversibles : bleues côté olympique et vertes côté paralympique, elles sont offertes aux athlètes. Elles sont seront également en vente dans les boutiques officielles mais leur prix n'est pas encore connu.