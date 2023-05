Judo : Teddy Riner sacré champion du monde pour la 11e fois

De retour après six ans, Teddy Riner l'a emporté ce samedi 13 mai contre le Russe Inal Valikoyevich Tasoev, au terme d'un match éprouvant. La fierté française du judo remporte ainsi son 11e titre de champion du monde, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris.

Pour décrocher ce 11e sacre, le champion admet avoir puisé dans ses ressources : "Ca a été très difficile aujourd'hui pour moi, surtout après une nuit blanche", a déclaré Teddy Riner à l'issue du combat, au micro de L'Équipe. Et ce dernier d'avouer n'avoir misé que sur son "mental" pour gagner.

Épuisé, il ajoute : "C'est toujours dur. Faut s'arracher les c**illes pour gagner". Et de préciser avoir malgré tout compté sur ses longues heures d'entraînement pour avoir l'avantage : "Quand on travaille ça paie, même quand c'est dur".

Un nouveau titre après autant de temps d'absence, je vais le savourer. Teddy Riner au micro de "L'Équipe"

Quant aux JO de paris 2024, Teddy Riner garde les pieds sur Terre et ne se voie pas d'emblée reproduire cet exploit à domicile : "On croise les doigts. Avec ce championnat, on verra ce qu'il reste à travailler", explique-t-il, toujours au micro de nos confrères. "Un nouveau titre après autant de temps d'absence, je vais le savourer", assure-t-il en conclusion.

Lors de cette finale serrée, il aura battu par waza-ari en prolongation le Russe Inal Tasoev, qui concourait sous drapeau neutre. Il apporte à la France un deuxième titre dans cette édition des Mondiaux après celui de Clarisse Agbégnénou en -63 kg, et au total une septième médaille.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info