JO Paris 2024 : 10.000 postes d'agents de sécurité toujours à pourvoir

Dans une petite salle de l'agence Pôle Emploi à Cergy, ils sont une vingtaine de demandeurs d'emploi convoqués sans en connaître la raison. Des hommes, des femmes, jeunes ou seniors, mais tous ont un point commun : être au chômeur de longue durée.

La directrice adjointe d'agence, Najat Manssouri, les reçoit pour les convaincre de devenir agent de sécurité en vue des JO de Paris. Une vraie mission séduction s'organise : "Quand on pense sécurité, on pense au vigile qui est dans le commerce du coin, mais pas seulement, on peut être dans ce secteur d'activité en étant une personne âgée, en étant une femme", décrit Najat Manssouri devant les demandeurs d'emploi. Sur grand écran, des vidéos défilent pour venter la diversité des métiers : vidéosurveillance, palpations, transport de fonds, sécurité aéroportuaire, incendie, agent cynophile).





Pôle Emploi est chargé de recruter 20.000 personnes pour leur proposer une formation d'agent de sécurité d'ici à avril 2024, afin de pourvoir 15.000 postes. Pour l'heure, 4.700 personnes ont été recrutées, et 4.300 formées, dont 29% de femmes. Le rythme de formation est deux fois plus élevé que d'habitude selon la direction régionale de Pôle Emploi, mais le temps presse pour assurer l'été prochain le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Pendant ces réunions, recruteurs et formateurs sont présents pour échanger avec d'éventuels candidats. "C'est un métier qui était en tension déjà avant la crise sanitaire. Il y a des besoins dès aujourd'hui, mais il y en aura aussi après les JO", explique le chef d'une entreprise de sécurité parisienne. Les demandeurs d'emploi intéressés par le domaine sont ensuite testés sur leurs compétences puis orientés vers une formation financée entièrement par la Région Île-de-France et Pôle Emploi.

