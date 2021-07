JO de Tokyo : notre envoyée spéciale raconte le "cauchemar" pour entrer au Japon

Entrer au Japon est "un cauchemar" administratif. Depuis le début de la pandémie et le report des Jeux, les Japonais se sont souvent montrés hostiles à la tenue de ces JO. Le gouvernement était sous la pression du CIO qui a tout fait pour qu’ils aient lieu. Pour apaiser la colère du peuple, des règles et protocoles stricts ont été établis dans le pays. Notre reporter sur place, Isabelle Langé, raconte son périple entre la France et le Japon.

Partir à Tokyo pour couvrir les Jeux Olympiques en ces temps de pandémie mondiale n'est pas une mince affaire. Au Japon, protocoles stricts signifient "des tonnes de formulaires à remplir" avant de prendre l'avion. "Peu importe que vous soyez vaccinés ou non, le plus important est de faire deux tests PCR dans les 96 heures avant de décoller", rapporte Isabelle Langé.

8 contrôles à l'aéroport de Tokyo

Le pays impose également de télécharger de nombreuses applications indispensables. "Certaines se sont débloquées la veille, mais je n’ai toujours pas accès à la principale, la plus importante. Mais cela ne m’a pas empêchée de passer tous les contrôles à l’arrivée à Tokyo", assure notre envoyée spéciale. Des contrôles très stricts, puisqu'une fois à l'aéroport, Isabelle a dû procéder à 8 contrôles entre la sortie de l’avion et la douane. Cela a duré 3 heures. "C'était plutôt rapide, car des confrères ont passé 6 heures", affirme-t-elle.

Parmi tous les formulaires à remplir, seul le dernier test de moins de 72 heures intéressait vraiment les autorités "et savoir où j’étais allée pendant les 14 derniers jours", rapporte Isabelle. Puis nouveau test salivaire. Une fois le résultat connu, notre journaliste a enfin pu prendre un taxi direction l'hôtel. C’est parti pour une quarantaine de 14 jours dont 3 jours de confinement strict.