JO de Tokyo : un premier cas de Covid-19 confirmé au village olympique

Le stade national, site principal des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, le 17 juillet 2021.

À moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, la capitale japonaise n'a pas le cœur à fêter ce compte à rebours. Les cas continuent de grimper dans le pays où l'état d'urgence sanitaire a été mis en place début juillet et ce jusqu'au 22 août. Selon le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo (TOCOG) ce samedi 17 juillet, un premier cas vient d'être détecté au sein du village olympique.

"Il y a une personne au sein du village. C'est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l'arrivée", a affirmé le porte-parole du TOCOG Takaya Masa. Aucune précision sur l'identité de la personne, s'il s'agit d'un sportif ou d'un membre de l'encadrement, ni de quelle délégation elle provient. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir tout développement du Covid-19. Si éventuellement nous constatons qu'il y a contamination, nous avons un plan pour y répondre", a précisé par la suite la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto.

1.300 cas de contamination par jour

Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, se tiendront pour la majeure partie des compétitions à huis clos. Et des restrictions sanitaires draconiennes ont été prises pour garantir la sécurité des dizaines de milliers de participants, des sportifs, des officiels, mais également les journalistes.

Malgré cela, la population japonaise n'est toujours pas rassurée, puisqu'on recense encore près de 1.300 cas de contamination par jour dans le pays. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a toutefois assuré jeudi que les mesures anti-Covid aux JO fonctionnaient, et que les délégations suivaient et soutenaient ces règles. "C'est dans leur intérêt et en solidarité avec les habitants de Tokyo", avait-il souligné après s'être rendu au Village olympique.