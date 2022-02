JO 2022 : quand ont lieu les deux dernières courses de Quentin Fillon Maillet ?

Star incontestée de la délégation française sur ces Jeux d'hiver 2022 de Pékin avec quatre médailles quatre courses, deux en or et deux en argent, Quentin Fillon Maillet va-t-il un peu plus entrer dans l'histoire ? Le biathlète de 29 ans est déjà devenu le sportif français le plus médaillé sur une édition des JO, hiver et été confondus. Il lui reste deux occasions pour égaler voire battre son illustre prédécesseur Martin Fourcade, ses cinq sacres olympiques et ses deux médailles d'argent en trois éditions (2010, 2014, 2018).

À Pékin, "QFM" s'est d'abord illustré sur le relais mixte en prenant la 2e place avec Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin. Trois jours plus tard, il a remporté l'individuel, qui n'est pourtant pas sa spécialité. 2e du sprint samedi 12 février, il a retrouvé la plus haute marche du podium dès le lendemain sur la poursuite grâce notamment à un 20 sur 20 au tir.

Le Jurassien, par ailleurs leader de la Coupe du monde 2021-2022 (en cours) de sa discipline, vise désormais le podium avec ses camarades du relais messieurs, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Fabien Claude. Rendez-vous à partir de 7h30 mardi 15 février. Il lui restera ensuite la mass-start, vendredi 18 février, également à 10h heure française.