JO 2022 : le programme complet des finales jour par jour en heures françaises

Un peu moins de six mois après la cérémonie de clôture des Jeux d'été de Tokyo, les anneaux et la flamme olympiques vont de nouveau rythmer l'actualité sportive. Pékin accueille les 24es JO d'hiver du vendredi 4 (cérémonie d'ouverture à 20h heure locale, 13h heure française) au dimanche 20 février. La capitale chinois va ainsi devenir la première ville à avoir été à la fois ville hôte des Jeux d'été (2008) et d'hiver.

Quatre ans après PyeongChang (Corée du Sud), l'événement planétaire consacré aux sports de neige, de glisse et de glace reste donc en Asie. Il reviendra en Europe en 2026, en Italie (Milan-Cortina d'Ampezzo). La troisième et dernière édition organisée en France remonte à 1992 avec Albertville après Grenoble en 1968 et Chamonix en 1924.

109 médailles d'or seront en jeu dans 15 disciplines : biathlon, bobsleigh, combiné nordique, curling, hockey sur glace, luge, patinage artistique, patinage de vitesse, saut à ski, short track (patinage de vitesse sur piste courte), skeleton, ski acrobatique, ski alpin, ski de fond et snowboard. Découvrez le programme des finales.

JO 2022 : le programme des finales en heures françaises

Samedi 5 février (6 médailles d'or attribuées) :

08h45 - Ski de fond : skiathlon femmes



09h30 - Patinage de vitesse : 3.000 m femmes



10h00 - Biathlon : relais mixte



12h35 - Saut à skis : concours individuel femmes



13h40 - Ski freestyle : bosses hommes



14h26 - Short track : relais mixte



Dimanche 6 février (7 médailles d'or attribuées) :



03h24 - Snowboard : slopestyle femmes



04h00 - Ski alpin : descente hommes



07h00 - Ski de fond : skiathlon hommes



09h30 - Patinage de vitesse : 5.000 m hommes



13h00 - Saut à skis : concours individuel hommes (tremplin normal)



13h40 - Ski freestyle : bosses femmes



14h15 - Luge : monoplace hommes



Lundi 7 février (8 médailles d'or attribuées) :





04h37 - Patinage artistique : épreuve par équipes



03h15 - Ski alpin : slalom géant femmes, 1re manche

05h54 - Snowboard : slopestyle hommes



06h45 - Ski alpin : slalom géant femmes, 2e manche



09h30 - Patinage de vitesse : 1.500 m femmes



10h00 - Biathlon : individuelle femmes



13h51 - Saut à skis : concours par équipes mixte



13h46 - Short track : 500 m femmes



13h58 - Short track : 1.000 m hommes



Mardi 8 février (10 médailles d'or attribuées) :



03h45 - Ski freestyle : big air femmes



04h00 - Ski alpin : Super-G hommes



08h36 - Snowboard : slalom géant parallèle femmes



08h43 - Snowboard : slalom géant parallèle hommes



09h30 - Biathlon : individuelle hommes



11h30 - Patinage de vitesse : 1.500 m hommes



12h47 - Ski de fond : sprint individuel style libre femmes



13h00 - Ski de fond : sprint individuel style libre hommes



13h05 - Curling : finale du tournoi de double mixte



14h35 - Luge : monoplace femmes



Mercredi 9 février (6 médailles d'or attribuées) :





03h15 - Ski alpin : slalom femmes, 1re manche

04h45 - Ski freestyle : big air hommes



06h45 - Ski alpin : slalom femmes, 2e manche



08h45 - Snowboard : snowboardcross femmes



12h00 - Combiné nordique : épreuve individuelle petit tremplin/10 km messieurs



14h20 - Short-track : 1.500 m hommes



14h35 - Luge : biplace



Jeudi 10 février (8 médailles d'or attribuées) :





02h38 - Patinage artistique : programme libre hommes



03h24 - Snowboard : half-pipe femmes

03h30 - Ski alpin : combiné messieurs/descente



08h15 - Snowboard : snowboardcross hommes



07h15 - Ski alpin : combiné messieurs/slalom



08h00 - Ski de fond : 10 km style classique femmes



12h50 - Ski freestyle : sauts par équipe mixte



13h00 - Patinage de vitesse : 5.000 m femmes



14h30 - Luge : relais mixte



Vendredi 11 février (7 médailles d'or attribuées) :





03h24 - Snowboard : half-pipe hommes



04h00 - Ski alpin : Super-G femmes



08h00 - Ski de fond : 15 km style classique hommes



09h00 - Patinage de vitesse : 10.000 m hommes



10h00 - Biathlon : sprint femmes



13h43 - Short-track : 1.000 m femmes



14h55 - Skeleton : épreuve individuelle hommes



Samedi 12 février (6 médailles d'or attribuées) :





03h50 - Snowboard : snowboardcross par équipes mixte



08h30 - Ski de fond : relais 4x5 km femmes



09h53 - Patinage de vitesse : 500 m hommes



10h00 - Biathlon : sprint hommes



13h00 - Saut à skis : concours individuel hommes (grand tremplin)



14h55 - Skeleton : épreuve individuelle femmes



Dimanche 13 février (7 médailles d'or attribuées) :





03h15 - Ski alpin : slalom géant hommes, 1re manche



06h45 - Ski alpin : Slalom géant hommes, 2e manche



08h00 - Ski de fond : relais 4x10 km hommes



10h00 - Biathlon : poursuite femmes



11h45 - Biathlon : poursuite hommes



12h44 - Short-track : 3.000 m relais femmes



13h14 - Short-track : 500 m hommes



14h56 - Patinage de vitesse : 500 m femmes





Lundi 14 février (5 médailles d'or attribuées) :



02h22 - Patinage artistique : danse sur glace/danse libre

03h30 - Ski freestyle : slopestyle femmes



04h00 - Bobsleigh : monobob femmes



11h00 - Ski freestyle : saut femmes



12h06 - Saut à skis : concours par équipes hommes



Mardi 15 février (9 médailles d'or attribuées) :



03h15 - Snowboard : big air femmes

03h24 - Ski freestyle : slopestyle hommes

04h00 - Ski alpin : descente femmes



07h45 - Snowboard : big air hommes



09h28 - Patinage de vitesse : poursuite par équipes femmes



09h47 - Patinage de vitesse : poursuite par équipes hommes



10h00 - Biathlon : relais 4x7,5 km hommes



12h00 - Combiné nordique : épreuve individuelle grand tremplin/10 km



14h50 - Bobsleigh : bobsleigh à deux hommes





Mercredi 16 février (7 médailles d'or attribuées) :



03h15 - Ski alpin : slalom hommes, 1re manche



06h45 - Ski alpin : slalom hommes, 2e manche



08h45 - Biathlon : relais 4x6 km femmes



12h00 - Ski de fond : sprint par équipes style classique femmes



12h30 - Ski de fond : sprint par équipes style classique hommes



13h00 - Ski freestyle : saut messieurs



13h44 - Short track : relais 5.000 m hommes



14h18 - Short track : 1.500 m femmes





Jeudi 17 février (6 médailles d'or attribuées) :



03h30 - Ski alpin : combiné femmes, descente

05h10 - Hockey sur glace : finale du tournoi féminin



07h00 - Ski alpin : Combiné femmes, slalom



08h10 - Ski freestyle : skicross femmes



09h30 - Patinage de vitesse : 1.000 m femmes



11h08 - Patinage artistique : programme libre femmes



12h00 - Combiné nordique : épreuve par équipes/4x5 km



Vendredi 18 février (4 médailles d'or attribuées) :





03h24 - Ski freestyle : half-pipe femmes



08h55 - Ski freestyle : skicross hommes



09h30 - Patinage de vitesse : 1.000 m hommes



10h00 - Biathlon : mass-start hommes



Samedi 19 février (9 médailles d'or attribuées) :





03h24 - Ski freestyle : half-pipe hommes



05h46 - Ski alpin : épreuve par équipes mixte



07h00 - Ski de fond : 50 km style libre hommes



07h05 - Curling : finale du tournoi masculin



09h30 - Patinage de vitesse : mass start hommes



10h00 - Patinage de vitesse : mass start femmes



10h00 - Biathlon : mass-start femmes



12h08 - Patinage artistique : couples, programme libre



14h30 - Bobsleigh : bobsleigh à deux femmes



Dimanche 20 février (4 médailles d'or attribuées) :





03h05 - Curling : finale du tournoi féminin



04h20 - Bobsleigh : bobsleigh à quatre



05h10 - Hockey sur glace : finale du tournoi masculin



07h30 - Ski de fond : 30 km style libre femmes