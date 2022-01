JO 2022 : 58% des Français pensent que la France va battre son record de médailles

45% des Français et 64% des amateurs de sport comptent suivre les Jeux Olympiques d’hiver 2022 de Pékin, soit respectivement 10 et 17 points de moins que pour les Jeux de Tokyo l'été dernier. Les sondés sont par ailleurs confiants pour la délégation bleu-blanc-rouge : 58% anticipent un record de médailles.

Alexis Pinturault (17%), Perrine Laffont (16%), le duo Gabriella Papadakis Papadakis-Guillaume Cizeron (15%) et Quentin Fillon Maillet (12%) sont les athlètes les plus attendus. Enfin, l’ombre de la pandémie plane sur ces JO : 77% craignent des contaminations et une dévaluation des performances. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 570 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. 45% des Français comptent suivre les JO d’hiver

Près d’un siècle après la première édition organisée à Chamonix (1924), l’engouement des Français pour la compétition reine des sports d’hiver est toujours bien présent. 45% de nos concitoyens et 64% des amateurs de sport affirment qu’ils suivront ces Jeux Olympiques de Pékin. Il leur faudra parfois se lever tôt puisque les diffusions sont prévues entre 1h30 et 16h30 en France.

Assez logiquement, les Jeux d’hiver intéressent moins que leurs homologues estivaux. En juillet dernier, 55% des Français et 81% des amateurs de sports nous confiaient leur volonté de suivre les Jeux de Tokyo. Dans le détail, les Jeux de Pékin seront davantage suivis par les hommes (54%) que par les femmes (37%) et l’intérêt est globalement homogène en fonction de l’âge.

Il existe aussi un déterminant social. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, pratiquant plus fréquemment les sports d’hiver, s’y intéresseront davantage (à 56%) que les employés (49%) et ouvriers (45%).

Pékin 2022 : 45% des Français comptent suivre les JO d’hiver Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. 58% des Français anticipent un record de médailles

15 médailles : voici le record à battre pour une délégation française aux Jeux Olympiques d’hiver. C’est le bilan des deux dernières éditions, à Sotchi en 2014 (4 or, 4 argent, 7 bronze) et à Pyeongchang en 2018 (5 or, 4 argent, 6 bronze).

La délégation de Pékin 2022 parviendra-t-elle à faire mieux ? Les Français, et plus particulièrement ceux qui suivront ces JO, pensent que oui. Ils sont respectivement 58% et 72% à pronostiquer un record de médaille lors de ces Jeux.

Fabien Saguez, le directeur technique du ski français, anticipe quant à lui un nombre de médailles équivalent aux deux dernières éditions. Pour lui, un bilan de "15

médailles dont un tiers en or, ce serait un excellent résultat".

Pékin 2022 : 58% des Français anticipent un record de médailles Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Pinturault, Laffont, et le duo Papadakis-Cizeron attendus

Interrogés sur les athlètes qui marqueront le plus cette édition, les Français désignent en premier le skieur Alexis Pinturault (17%). Champion du monde et vainqueur du dernier globe de cristal, le slalomeur n’a pas encore remporté de médaille d’or olympique.



Juste derrière, Perrine Laffont est elle aussi très attendue (16%). Médaillée d’or en 2018, la pépite du ski de bosse cherchera à renouveler sa performance. À la troisième place, le couple de patineur Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (15%) aura pour objectif de faire mieux que sa médaille d’argent de 2018.



Chez les Français qui comptent suivre les Jeux, Perrine Laffont (21%) devance Quentin Fillon Maillet (19%), le biathlète actuellement en tête de la Coupe du monde. Alexis Pinturault (17%) se hisse à la troisième place.

Pékin 2022 : Pinturault, Laffont, et le duo Papadakis-Cizeron attendus Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. 77% des Français redoutent l'impact de la Covid-19

Depuis deux ans, le monde du sport est lui aussi touché par la pandémie. Entre annulations, restrictions de spectateurs et absences d’athlètes testés positifs, les compétitions ont une saveur particulière. Les récents épisodes de la Coupe d’Afrique des nations, de l’Euro de handball ou encore du calvaire du rugby européen en sont un nouveau symbole.



En dépit d’une bulle sanitaire drastique, les Français craignent un destin similaire pour ces Jeux. 77% d’entre eux et même 85% de ceux qui comptent les suivre craignent que le coronavirus vienne perturber aussi leur déroulement. Les résultats en seraient par conséquence dévalués selon eux.

Pékin 2022 : 77% des Français redoutent l'impact de la Covid-19 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL