Jeux Olympiques 2021 : pour 58% des Français, le record de médailles ne sera pas battu

Teddy Riner et Émilie Andéol à Rio le 12 août 2016

55% des Français comptent suivre les Jeux Olympiques de Tokyo et leur intérêt s’intensifie à l'approche de la cérémonie d’ouverture. Pour une majorité de sondés, l'absence du public donne toutefois moins envie de suivre les épreuves.

Le judo arrive en tête des disciplines qui apporteront le plus de médailles à la délégation bleu-blanc-rouge (31%), devant la natation (21%) et l’athlétisme (11%). Enfin, 58% des Français et 54% des amateurs de sport pensent que les Bleus ne battront pas le record de médailles de Pékin 2008.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 15 et vendredi 16 juillet 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 555 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. 55% des Français suivront les JO de Tokyo

Plus de la moitié des Français (55%) et 81% des amateurs de sport comptent suivre les JO de Tokyo qui s’ouvriront ce vendredi 23 juillet. Un haut niveau d’intérêt qui confirme la place unique qu’occupent les JO dans leurs habitudes sportives estivales ; il est assez proche de celui que nous mesurions pour les JO de Rio à leur ouverture : 64% des Français et 92% des amateurs de sport comptaient les suivre.

Nous observons aussi que l’intérêt du public se renforce à mesure que l'événement approche : 24% des Français déclarent aujourd’hui qu’ils suivront toutes sortes de disciplines, soit 3 points de plus que ce que nous mesurions il y a un mois (sondage Odoxa pour RTL et Keneo du 20 juin). Ce mouvement se retrouve également chez les amateurs de sport : 39% d’entre eux déclarent qu’ils regarderont toutes sortes de disciplines soit 4 points de plus qu’il y a un mois.

55% des Français suivront les JO de Tokyo Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Le huis clos donne moins envie

Interrogés sur l’impact de l’absence de public aux épreuves sur leur intérêt pour l’événement, les Français et amateurs de sport ayant l’intention de suivre les JO ne cachent pas certains regrets. Pour 52% des Français (et 55% des amateurs de sport), cette absence leur donne moins envie de suivre les épreuves, alors que 46% des Français (et 43% des amateurs de sport) jugent que cela ne changera rien à leur intérêt pour les Jeux.

JO 2021 : le huis clos donne moins envie de suivre les épreuves Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Le judo apportera le plus de médailles

Dans les prévisions des Français pour l’édition 2016, c’est la natation qui apparaissait en mesure de fournir le plus de médailles à la délégation française (41%). Cette discipline recule cette fois en deuxième position. Au premier rang, 31% des Français et 36% des amateurs de sport placent le judo.

Ce pronostic est probablement soutenu par la domination de Teddy Riner, malgré ses deux défaites en 2020, ainsi que par les chances de succès de la porte-drapeau Clarisse Agbegnenou, déjà médaillée en 2016, voire par les performances attendues et espérées d’Amandine Buchard (-52 kg), Madeleine Malonga (-78 kg) et Romane Dicko (+78 kg).

En 3e position, comme en 2016, les Français (11%) et les amateurs de sport (12%) estiment que c’est en athlétisme que la délégation française remportera le plus de médailles, avec des têtes d’affiche de référence comme Mélina Robert-Michon (lancer du disque), Kevin Mayer (décathlon), et dans une moindre mesure Renaud Lavillenie (saut à la perche).

JO 2021 : le judo apportera le plus de médailles à la France Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Pas de record de médailles

Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, a exprimé le 19 juillet le souhait que la France remporte une quarantaine de médailles toutes disciplines confondues à Tokyo, et "l’ambition d'arriver plus haut que la 7e Nation aux Jeux olympiques". Les Français avaient obtenu 42 médailles lors des Jeux de Rio en 2016, 35 à Londres en 2012 et 43 à Pékin en 2008, leur record.



Cette année, alors que 339 épreuves auront lieu du 23 juillet au 8 août, les Français ne voient pas, pour l’heure, les sportifs bleu-blanc-rouge rééditer leurs exploits passés : 58% d’entre eux et 54% des amateurs de sport pensent que la France ne pourra pas battre cet été son record de médailles.

JO 2021 : la France ne battra pas son record de médailles Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL