Jeux Olympiques 2021 : après le Tour de France, pourquoi il faudra suivre le cyclisme aux JO

Après trois semaines de course éreintantes à travers la France, une grande partie du peloton se dirige vers Tokyo pour participer aux Jeux olympiques en cyclisme sur route. Au programme, une course en ligne de 234 kilomètres et un chrono de 44,2 kilomètres.

Et ces 234 kilomètres ont un profil des plus grandes étapes alpestres du Tour de France, avec 4.800 mètres de dénivelé positif. Cinq ascensions sont répertoriées dans la seconde moitié de la course, à l'approche du circuit automobile Fuji Speedway, ou l'arrivée sera située.

Les deux derniers cols seront les plus décisifs, avec l'enchaînement du Mont Mikuni à 30km de l'arrivée et du Kagosaka Pass à 18km. Le Mont Mikuni sera la plus grande difficulté du jour, avec 6,8 kilomètres à 10,2% de moyenne, et 4 kilomètres à 12%. Auparavant, les coureurs auront grimpé le Mont Fuji Sanroku, plus de 15 kilomètres d'ascension. L'épreuve sera à suivre le 24 juillet à 4h du matin heure française.

Un contre-la-montre accidenté

Quelques jours plus tard, le 28 juillet, se déroulera le contre-la-montre. 44,2 kilomètres très vallonnés autours du circuit Fuji Speedway et les cols alentours, avec près de 850 mètres de dénivelé positif, et quasiment pas de plat.

Les cadors du chrono se disputeront la victoire avec le champion d'Europe, le Suisse Stefan Küng, qui espère poursuivre dans la lignée de Fabian Cancellara, champion olympique en titre à Rio, mais il sera bien entouré. Le champion du monde Filippo Ganna, Remco Evenepoel ou encore le champion de France Rémy Cavagna ont les armes pour aller chercher une médaille sur le circuit.

Le chrono sera à suivre le 28 juillet à 4h30 du matin heure française.