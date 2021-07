Jeux Olympiques 2021 : une ambiance pesante au village olympique de Tokyo

L'empereur du Japon, Naruhito, assistera vendredi 23 juillet (13h heure française) à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo, une cérémonie sans public avec seulement quelques centaines de personnalités. Le stade va sonner un peu creux. Et c'est finalement assez symbolique de cette grande fête du sport qui s'annonce à minima.

Pour les athlètes aussi, le village olympique n'est pas franchement convivial. Esthétiquement, il n'y a rien à dire : le report des Jeux a permis à la végétation de pousser et les athlètes peuvent profiter de jolis jardins à la japonaise. En revanche, Covid oblige, ils sont soumis à certaines règles.

Le plus contraignant est le port du masque à longueur de temps dans le village. À la cantine, des plexiglass ont été installés sur des tables afin que chaque personne qui mange soit comme dans une boîte.

"Ensemble" ajouté à la devise olympique

Et pourtant, mardi 20 juillet, le Comité international olympique a modifié sa devise : à "Plus vite, plus haut, plus fort" est désormais ajouté "ensemble", pour soi disant souligner l'esprit de solidarité pendant les moments difficiles. Ensemble, certes, mais à distance, comme ces conférences de presse avec les athlètes.