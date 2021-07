Jeux Olympiques : durée, passage de la France... Ce que l'on sait de la cérémonie d'ouverture

11.090 athlètes sous les couleurs des cinq anneaux olympiques, dont 348 représentants la France. Les Jeux Olympiques de Tokyo démarrent officiellement vendredi 23 juillet avec la cérémonie d'ouverture à 13h heure française. Après un report de un an, elle aura bien lieu dans une version à l'image de ces JO : sous haute protection sanitaire.

Les organisateurs promettent une cérémonie simple et sobre en raison de la pandémie de coronavirus. Elle durera près de 3h30, avec des moments festifs et des tableaux musicaux qui feront référence à l'histoire et à la culture du Japon. L'Empereur Naruhito, figure symbolique importante dans le pays devrait faire son entrée à pied dans le stade. Il sera chargé de déclarer les Jeux ouverts.

Un hommage sera également rendu aux victimes du tsunami de 2011, l'un des symboles de ces Jeux. L'identité du Japonais qui allumera la vasque olympique reste le secret le mieux gardé des JO. La flamme sera alimentée pour la première fois par de l'hydrogène pour promouvoir un avenir sans carbone.

La délégation française passera en avant-dernière

La cérémonie se terminera par le traditionnel défilé des délégations. Les porte-drapeaux bleu-blanc-rouge Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd défileront en avant-derniers, la France étant le prochain pays hôte des Jeux Olympiques d'été en 2024. Les États-Unis, qui les accueilleront en 2028 à Los Angeles, seront les derniers à passer. La première délégation sera la Grèce.

Seul regret pour cette cérémonie, elle se déroulera sans public malgré les 68.000 places disponibles. Seulement 950 officiels ont été autorisés à y assister. Le président Emmanuel Macroin sera dans les tribunes en compagnie du ministre de l'Éducation et des sports Jean-Michel Blanquer, et du président du comité d'organisation de Paris 2024 Tony Estanguet.