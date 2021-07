JO de Tokyo 2021 : les plus grandes chances de médailles françaises

La France parviendra-t-elle à faire mieux qu'il y a cinq ans ? Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, les représentants tricolores avaient récolté 42 médailles, se hissant à la 7e position au classement des nations. Un record pour les athlètes français.

378 sportifs représenteront la France pendant un peu plus de deux semaines. En analysant les résultats des athlètes depuis les derniers JO, l'entreprise américaine Gracenote a livré ses prédictions pour les jeux à venir. Selon elle, la France raflerait 41 récompenses dont 9 en or. Une médaille et un titre en moins qu'en 2016.

Parmi les plus grands espoirs français, on retrouve logiquement les athlètes qui étaient déjà parvenus à se démarquer à Rio. Charline Picon, médaillée d'or en planche à voile en 2016 et sacrée championne d'Europe dans sa discipline en mars 2021, est une candidate sérieuse à sa propre succession. Kévin Mayer avait emporté la médaille d'argent en décathlon il y a cinq ans et détient désormais le record du monde dans sa discipline avec une performance de 9.126 points enregistrée en 2018.

Un défi pour Riner et Lavillenie

Quelques visages connus du sport français seront présents, mais avec des chances de médailles incertaines. Victorieux en 2012 et 2016, le judoka Teddy Riner tentera de signer un troisième succès consécutif. Les dernières années du champion français ont été marquées par une période de repos, quelques difficultés physiques et une activité globalement réduite. En février 2020, il s'est incliné pour la première fois en 154 combats. Son dernier tournoi, le Masters de Doha, s'est cependant soldé par une victoire.

Renaud Lavillenie tentera de récupérer sa médaille d'or, remportée à Londres puis perdue à Rio, où il avait dû se contenter d'une deuxième place. L'épreuve s'annonce rude. Pour bien récupérer d'une blessure à la cheville, le perchiste décollera pour Tokyo le 22 au lieu du 21 juillet. Il faudra ensuite faire mieux qu'Armand Duplantis, jeune star suédoise du saut à la perche, qui a battu le record du Français en février 2020 en passant à 6,17m puis 6,18m une semaine plus tard.

Une préparation compliquée pour les footballeurs

Du côté des sports collectifs, les espoirs français sont plutôt faibles. Si l'équipe de France masculine de football retrouve les terrains olympiques pour la première fois depuis 1996, un succès est difficile à concevoir. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a été confronté au refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs pour le tournoi et arrive donc avec une équipe amoindrie. Deux anciens marseillais désormais installés au Mexique, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, tenteront d'apporter leur expérience dans un contexte difficile.

Le handball français, médaillé d'or chez les hommes et d'argent chez les femmes en 2016, reste encore un espoir important de médailles. En basketball, les joueuses féminines tenteront d'arracher le podium après avoir terminé quatrièmes lors du dernier tournoi. L'équipe masculine, qui peut s'appuyer sur son trio de star américaines avec Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum, devra faire beaucoup qu'à Rio, où elle avait été sèchement battue par l'Espagne en quarts de finale (92-67).