Jeux Olympiques 2021 : les Bleus du foot démarrent très mal face au Mexique

La Marseillaise a retenti pour la première fois à Tokyo, jeudi 22 juillet, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais cela n'a été ni pour célébrer la première médaille de la délégation bleu-blanc-rouge au Japon, ni pour annoncer la première victoire de l'équipe de France masculine de football. Un peu plus de 90 minutes de jeu après les hymnes, les Bleus se sont inclinés 4-1 face au Mexique (groupe A).

Globalement dominés par les partenaires du gardien Guillermo Ochoa (36 ans), les hommes de Sylvain Ripoll sont parvenus à rentrer aux vestiaires sur le score de 0-0. Mais ils ont explosé défensivement en seconde période. Alexis Vega a d'abord profité d'un centre de Diego Lainez pour tromper Paul Bernardoni d'une tête piqué (1-0, 47e). Huit minutes plus tard, Sebastian Cordova, servi par une longue ouverture de Carlos Rodriguez, plaçait une frappe imparable pour le portier du SCO d'Angers (2-0, 55e).

Le capitaine André-Pierre Gignac a bien relancé le suspense en réduisant l'écart au score sur un penalty obtenu par Randal Kolo Muani, fauché dans la surface (2-1, 69e). "Memo" Ochoa est parti du bon côté mais la frappe du plat du pied droit de l'ancien Marseillais a fait mouche, sur la gauche, le long du poteau. Les Bleus ont toutefois encore craqué deux fois ensuite. Uriel Antuna, entré en jeu à la 71e, a redonné deux buts d'avance aux Mexicains d'un tir du gauche avec l'aide du poteau droit de Bernardoni (3-1, 80e). Eduardo Aguirre a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (4-1, 91e).

Place à l'Afrique du Sud

S'ils veulent se relancer dans la course aux quarts de finale, les Bleus devront réagir face à l'Afrique du Sud, dimanche 25 juillet, une nouvelle fois à 10h heure française. Le troisième et dernier match de poules (groupe A) est prévu le mercredi 28 juillet face au pays hôte, le Japon, à 13h30.

Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras et Roumanie composent le groupe B, Égypte, Espagne, Argentine et Australie le C, Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire et Arabie Saoudite le D. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finales. La finale de ce tournoi messieurs est programmée le samedi 7 août (13h30 heure française).