La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo débutera à 13 heures, heure française, ce vendredi 23 juillet. À quelques heures du coup d'envoi, depuis Tokyo, Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd, nos deux porte-drapeaux pour la cérémonie, se sont exprimés sur RTL. "On est en forme, on est motivé, très excités de porter toute cette délégation France sur Tokyo", nous dit Samir Aït Saïd.

"Le rêve devient vraiment réalité. Il y a un an tout a été stoppé, jusqu'à quelques mois avant d'arriver, on ne savait pas si ces Jeux allaient être annulés", nous dit Clarisse Agbegnenou. Cette année, la parité est respectée pour les porte-drapeaux. "C'est la première fois que c'est mixte. On va profiter, se donner de l'énergie, on va rigoler, faire une bonne Team", poursuit la judokate.

Pour Samir Aït Saïd, "il n'y a pas de pression, c'est que du bonheur. On vient ici pour une seule raison, être médaillé et représenter au mieux la France. Il n'y a pas de raison de se mettre une pression énorme. On va représenter au mieux et on va kiffer notre moment".

La fausse note de cette cérémonie d'ouverture sera évidemment le huis clos. "Ça va être totalement différent, c'est une expérience à vivre, on va voir comment ça va se passer. Ça va être un moment de partage, on va profiter entre nous cette fois-ci", dit Clarisse Agbegnenou.