Handisport : les Français souhaitent son développement

Cet été, 50% des Françaises et des Français comptent suivre des épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo, 39% celles des Jeux Paralympiques. Le handisport est un mouvement sportif inclusif qui propose des épreuves intéressantes et met en valeur des athlètes courageux, mais qui demeure insuffisamment médiatisé et soutenu par les politiques publiques.

Pour 66% des sondés, il est difficile de pratiquer un sport pour une personne en situation de handicap. Pour promouvoir le handisport, les Français sont favorables à un meilleur financement du matériel (90%), à sa plus grande visibilité dans les médias (88%), au développement de structures handisports dans les clubs (84%) et à ce que les adhérents des clubs sportifs réalisent des séances de handisport pour mieux se représenter sa pratique (76%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 12 et jeudi 13 mai 2021 auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 325 proches de personnes en situation de handicap ou elles mêmes en situation de handicap.

1. Jeux Olympiques et Paralympiques

Sauf renoncement de dernière minute, Tokyo accueillera les Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août puis les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre. L’intérêt pour les épreuves à venir reste très élevé chez les Français, consacrant ici le statut d’événement sportif le plus suivi dans le monde : 50% des Français déclarent aujourd'hui qu’ils comptent en regarder.

La part de Français ayant l’intention de suivre des épreuves des Jeux Paralympiques n'est pas très éloignée (39%), indiquant la place importante qu’occupe aujourd’hui cette manifestation associée aux JO depuis 1960 et plus largement l’intérêt du public pour le handisport.

2. Le handisport insuffisamment médiatisé

Les Français ont une image très positive du handisport. 89% admirent les athlètes en situation de handicap pour leur courage et leur volonté, et 77% jugent que le handisport est aussi intéressant à suivre que d’autres épreuves sportives. Et le handisport incarne de

Il est notamment épanouissant (développe le bien-être physique et moral des personnes en situation de handicap, 92%), inclusif (permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société, 87%), édifiant (peut permettre de faire évoluer les mentalités et les perceptions sur les personnes en situation de handicap, 88%).

Pour autant, la place accordée au handisport est insatisfaisante pour l’opinion : 72% des Français estiment qu’il n’est pas suffisamment médiatisé et 68% pas assez soutenu par les politiques publiques. Un avis largement partagé par les proches de personnes en situation de handicap ou elles-mêmes en situation de handicap : 67% et 68%.

Cette situation renforce l’attention à apporter à la situation actuelle du handisport. Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, évoquait en novembre une situation inquiétante et un recul net des prises de licences post-crise sanitaire : "une baisse de 18 % pour la Fédération handisport et de 70 % pour la Fédération française du sport adapté".



Il est également important de noter que les personnes en situation de handicap constituent 18% de la population nationale mais ne sont présentes que dans 0,9 % des programmes sportifs, 1,2 % des retransmissions sportives et 0,6 % des magazines sportifs (sources Insee, CNSA).

3. Difficile de pratiquer un sport pour une personne en situation de handicap

66% des Français estiment qu’il est difficile de pratiquer un sport pour une personne en situation de handicap. Et ce constat est partagé par une proportion également majoritaire, mais légèrement moindre, des proches de personnes en situation de handicap (61%) ainsi que des personnes en situation de handicap (57%).



Faciliter la pratique du sport par les personnes en situation de handicap sera également important pour lever leurs éventuelles appréhensions et réserves. Les chiffres du baromètre national des pratiques sportives de l’Injep indiquaient ainsi en 2018 que 70% des personnes en situation de handicap étaient très intéressées par le sport mais que 48% de cette population n’en pratiquaient pas.

4. Les pistes pour promouvoir le handisport

Les Français se montrent largement favorables à un soutien financier à travers un meilleur financement du matériel nécessaire à la pratique (90%) ; un soutien médiatique à travers une plus grande visibilité (88%) ; un soutien au niveau des clubs, en recommandant la création d’une structure handisport à chaque club à partir d’un certain nombre d’adhérents (84%) ou en proposant une séance de handisport aux adhérents pour que chacun puisse se mettre à la place des personnes en situation de handicap (76%).

