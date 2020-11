publié le 17/11/2020 à 08:28

Du 16 au 22 novembre 2020, c'est la 24ème édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Une thématique importante et dans laquelle s'engage Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique et présidente du comité paralympique et sportif français.

"J'ai eu la chance de croiser dans mon parcours quelqu'un qui a vu dans mon handicap des compétences particulières", souligne l'athlète, qui travaille également à un poste de gestion chez EDF, "ma force, c'est le discours que je porte sur le changement. Avec un exemple aussi concret que mon parcours, je démontre que le changement c'est aussi de l'opportunité".

Pour Marie-Amélie Le Fur, l'intégration doit passer par la jeunesse. "Il faut valoriser la notion de diversité dès le plus jeune âge", estime-t-elle, précisant que les élèves qui ont côtoyé des élèves handicapés dès l'école grandissent avec une vision plus inclusive : "ils ont un regard très différent sur l'handicap, le besoin d'accessibilité. Il ne faut pas oublier que ce sont eux, les managers de demain".

La crise sanitaire et ses conséquences économiques n'aideront cependant pas au développement de l'emploi pour les handicapés. "J'ai peur que les entreprises passent moins de temps à se concentrer sur des embauches qui paraissent complexes", craint Marie-Amélie Le Fur, qui note cependant que cette complexité n'est pas réelle, mais fondée sur des préjugés.