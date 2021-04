Handisport : le football pour amputés rencontre de plus en plus d'adeptes

publié le 06/04/2021 à 12:48

Ce mardi 6 avril, nous partons à Marseille dans un vestiaire de foot un peu particulier : pas celui de l’OM mais celui de Jérôme Raffetto, capitaine d’une équipe de footballeurs amputés. Une pratique handisport qui est en train de se structurer en France. D'ailleurs, un tout premier championnat national s’est disputé il y a deux semaines en Haute-Savoie. Comment continuer de vivre sa passion quand on a subi un lourd accident ? C’est une véritable leçon de vie que nous offrent ces "fadas" du ballon rond.

Quand Billy et ses copains pénètrent sur la pelouse, à cloche pied, c’est la même étincelle dans le regard et le même engouement qu’avant. "C'est notre sport : on le vit à 200%", confie un joueur. Le football pour amputés se joue à six contre six, avec un gardien qui lui aussi ne peut se servir que d’un seul bras.

L’équipe de football pour amputés US Endoume Crédit : Hugo Amelin

"On ne doit pas toucher le ballon avec les béquilles et on ne doit pas le toucher avec le membre handicapé", explique le capitaine Jérôme Raffetto. À noter que dans un souci d'"équité", les joueurs ne portent pas leur prothèse sur le terrain.

Je me suis dit qu'il était possible de refaire de belles choses dans le football Jérôme Raffetto





Jérôme, 41 ans, est un ancien pro de l’AS Cannes. Le football lui a tout donné et beaucoup repris aussi puisque c’est sur le parking d’un stade en 2005 qu’il a été violemment percuté par une voiture alors qu’il était à pied. Dix ans plus tard, il a découvert le football pour amputés presque par hasard.

"Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il était possible de refaire de belles choses dans le football, même sur une jambe. Cet aspect est très important pour la construction des enfants, pour qu'ils voient ce que font les adultes. Avoir un objectif, aller à un championnat ou faire partie d'un club.... C'est important pour eux et ce n'est pas assez mis en avant en France", estime le capitaine.

Jérôme a monté sa section à l’US Endoume, un club installé au pied de la Bonne Mère. Elle affronte les équipes de jeunes pour le plaisir d'abord, et pour changer leur regard sur le handicap. Mais la grosse difficulté pour ces "handi-footballeurs", c’est que la Fédération Française de Foot ne les reconnaît pas pour le moment. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de subventions pour s’équiper, se déplacer et rencontrer d’autres équipes.

L’équipe de football pour amputés US Endoume Crédit : Hugo Amelin

Un projet soutenu par Didier Deschamps

Cette structure tient seulement grâce à la motivation de quelques personnes comme Jérôme, et c’est loin d’être le cas chez nos voisins européens puisqu’une ligue des champions pour amputés à même vu le jour il y a trois ans. "Il y a Manchester City qui participe à la Ligue des champions, donc les clubs pro s'y sont mis : c'est important que la vie de club soit représentée avec le football pour amputés", se réjouit le capitaine.

L'un des joueurs de l'équipe US Endoume. Crédit : Hugo Amelin / RTL

Des progrès en France aussi puisque Sabri Dhaouadi, le directeur sportif de l’US Endoume, a même reçu le soutien de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Un soutien qui "fait plaisir, car c'est une personne très respectable", estime-t-il. "On parle d'un entraîneur qui a gagné le mondial au football : c'est satisfaisant qu'une personne comme Didier Deschamps puisse nous appuyer", poursuit Sabri Dhaouadi.



Devant un match de la section amputée contre les filles de la Marseillaise, certains ne cachent pas leur admiration : "On est très étonnés, ça va très vite ça joue très bien, avec un bon état d'esprit et on est agréablement surpris de leur volonté". Une rencontre serrée, en public, dans laquelle les coéquipiers de Jérôme compensent leur déficit de course par des passes et des tirs millimétrés.

Cette structure tient seulement grâce à la motivation de quelques personnes comme Jérôme Raffetto. Crédit : Hugo Amelin / RTL

Les équipes qui se montent aux quatre coins de la France recherchent des joueurs actuellement. Une manière aussi de surmonter cette terrible épreuve que peut-être amputation… puisqu’en béquille ou sur deux jambes, l’objectif reste le même : trouver un but.

> L'équipe de foot de l'US Endoume en pleine action ! Crédit Média : Hugo Amelin / RTL | Date : 06/04/2021