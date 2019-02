publié le 14/02/2019 à 19:25

Quand le numéro 1 mondial de tennis salue un athlète handisport français. Novak Djokovic a rendu hommage lundi 11 février à Théo Curin, jeune nageur français amputé des quatre membres qui s'est essayé au tennis après avoir fabriqué lui-même une prothèse pour tenir sa raquette. "Héros. Pas de jambes. Pas bras. Mais tout est possible!", a tweeté le Serbe au-dessus d'une photo de celui qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.



Quand il a découvert le message, le jeune homme de 18 ans amputé des deux avant-bras et des deux jambes à la suite d'une méningite foudroyante contractée à l'âge de six ans n'en croyait pas ses yeux. "Je pensais que c'était un 'fake', et en fin de compte j'ai regardé et c'était le compte certifié de 'Djoko'. Ça m'a fait super plaisir, j'étais vraiment surpris de son soutien".

Il faut dire que Théo Curin n'a peur de rien. Lors d'un récent séminaire avec l'un de ses partenaires, il a tenu à jouer au tennis comme tous les autres participants. Il a enfilé ses deux prothèses pour les jambes, et pour tenir la raquette il a fait avec les moyens du bord. "J'ai trouvé une solution avec du strap, des compresses, on a fait une espèce de prothèse fait maison pour tenir la raquette au bout de mon moignon, et voilà j'ai joué pendant deux heures".

Désormais, son rêve est de jouer avec Djokovic. "Carrément, je veux le rencontrer ce mec parce qu'il me soutien, et pourquoi pas un jour taper des balles avec lui à Roland-Garros, ce serait un pur plaisir". L'appel est donc lancé à Guy Forget, le directeur du tournoi de la Porte d'Auteuil, dont la prochaine édition est prévue du 26 mai au 9 juin prochain.