publié le 04/01/2021 à 09:10

C'est avec des hurlements, en sablant le champagne et dans une mer démontée que Damien Seguin a passé lundi 4 janvier à 3h40, heure française, le mythique cap Horn après 56 jours, 13 heures et 20 minutes de mer.

"Mon premier cap Horn, un truc de fou ! J'en reviens à peine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là, c'est tellement dur ! Il ne fait pas beau, il fait froid mais j'y suis arrivé, c'est top !"

Un jour 12 heures et 58 minutes après Yannick Bestaven le leader de la course, quelques heures après Charlie Dalin et Thomas Ruyant, Damien Seguin est donc le 4ème concurrent à franchir le cap Horn, quatrième et dernier cap avant l'arrivée aux Sables d'Olonne.

Bateau d'ancienne génération

Un exploit pour le premier skipper handisport à participer au Vendée Globe et une récompense fabuleuse pour celui qui navigue sur un bateau d'ancienne génération, bateau qui, en 2012, avait été la vedette du film "En Solitaire" avec François Cluzet.

Damien Seguin avait déjà connu des émotions intenses au Jeux Paralympiques où par deux fois, en 2004 à Athènes puis en 2016 à Rio, il avait fait retentir la Marseillaise.

Le Vendée Globe était l'un de ses nouveaux défis pour le skipper de "Apicil" qui participe à son premier tour du Monde. "Le chemin est encore long, il reste la remontée de l'Atlantique Sud, je vous donne rendez-vous aux Sables d'Olonne si tout va bien".