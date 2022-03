Entre le dernier Grand Prix de la saison 2021 à Abu Dhabi et les premiers essais du Grand Prix de Bahreïn vendredi 18 mars, il s'est écoulé 96 jours. 96 jours pendant lesquels Pierre Gasly s’est à la fois reposé mais aussi intensément préparé pour cette nouvelle saison, lui qui affiche déjà à 26 ans 86 départs en F1 pour trois podiums dont une historique victoire à Monza en septembre 2020.

"Je suis prêt et impatient de commencer, lâche le Normand. La préparation physique a été intense durant l’intersaison, mais nécessaire pour être au top. Les tests de pré-saison à Barcelone et à Bahreïn ont été positifs, nous n'avons eu aucun problème de fiabilité et nous avons réalisé tout le travail que nous avions prévu. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir exactement où nous en sommes en termes de performances. Nous n'en aurons une première idée que samedi après-midi à Bahreïn pour la première séance de qualifications".

Qualifié à 16 reprises parmi les 6 meilleurs sur la grille de départ l’an passé, Pierre Gasly a montré de belles choses chez AlphaTauri en 2021 : il a marqué 110 des 142 points de l’équipe. C’est donc tout à fait naturellement qu’il s’est imposé en pilote leader de la Scuderia avec à ses côtés le jeune Japonais Yuki Tsunoda (21 ans).

La nouvelle voiture vous donne des sensations très différentes de la précédente Pierre Gasly

"Cette année, Yuki pourra apporter un peu plus à l'équipe car il a plus d'expérience, espère Gasly. Ce sera à nous deux de faire le travail et de ramener le plus de points possible à l'équipe, où l'ambiance est très bonne. Notre mentalité est toujours la même : faire du mieux que nous pouvons. Mais il est trop tôt pour dire si la voiture sera assez bonne pour nous offrir une aussi bonne saison que l'année dernière".

Car AlphaTauri, comme les autres écuries, partent d’une feuille blanche cette année avec les nouvelles monoplaces imposées par la réglementation 2022. "La nouvelle voiture vous donne des sensations très différentes de la précédente, explique le Français. Elle est plus lourde, donc on glisse un peu plus, et les pneus sont plus gros, ce qui change la visibilité depuis le cockpit. Du côté aéro, il y a beaucoup à comprendre. Ce sont des choses sur lesquelles nous continuerons à travailler lors des premières courses de la saison, à partir de ce week-end".

Mais la première impression de Pierre Gasly lui laisse entrevoir de belles perspectives. "Avec ces nouvelles voitures, il est plus facile d'en suivre une autre de près. Lors des essais de Bahreïn, j'ai eu une belle petite bagarre avec Lewis Hamilton pendant six tours et c'était intéressant de voir comment la voiture se comportait. Globalement, je pense qu'il sera plus facile de se battre et de dépasser qu'auparavant, ce qui est une très bonne chose".

Grand Prix de Bahreïn : le programme

Vendredi 18 mars : deux séances d’essais libres

Samedi 19 mars : troisième séance d’essais libres et qualifications à 16h

Dimanche 20 mars : départ du premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Sakhir à 16h