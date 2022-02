20 monoplaces pour 20 pilotes répartis en 10 écuries vont s’affronter lors de cette saison 2022 qui comprendra 23 Grands Prix disputés de mars à décembre. Toutes ces voitures seront présentes du 23 au 25 février à Barcelone pour les essais de pré-saison. Champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen hérite du numéro 1 et sera comme l’an passé associé au Mexicain Sergio Perez sur la Red Bull RB18, née comme toutes les autres monoplaces de la nouvelle règlementation technique introduite en Formule 1 cette saison.

Cette réglementation, qui se veut plus équitable, impose un plafond budgétaire fixé à 175 millions de dollars par an et par équipe. Quant à la voiture, au look totalement différent, elle retrouve un aérodynamisme simplifié, ce qui va permettre de réduire les écarts de performance et de favoriser les dépassements. Ces voitures seront également plus lourdes, donc plus lentes. Quant aux pneus, ils passent de 13 à 18 pouces, ce qui devrait réduire la surchauffe et la déformation.



Chez Mercedes, la nouvelle W13 retrouve sa couleur argent. Lewis Hamilton pilotera la numéro 44 alors que son nouveau co-équipier, le jeune Britannique Georges Russell, courre sous le numéro 63. Pas de changement de pilotes chez Ferrari : la rutilante F1-75 est confiée au Monégasque Charles Leclerc (n°16) et à l’Espagnol Carlos Sainz (n°55). McLaren, qui sera comme l’an passé propulsé par le moteur Mercedes V6 hybride, garde son aspect "papaye", la couleur emblématique de l’écurie britannique. Comme l’an passé, la nouvelle MCL36 au Britannique Lando Norris (n°4) et à l'Australien Daniel Ricciardo (n°3).

Les Français Ocon et Gasly toujours présents

Chez Alpine, où les instances dirigeantes ont fait du ménage, la A522 bleue et rose accueillera encore dans son cockpit le Français Esteban Ocon (n°31) et l'Espagnol Fernando Alonso (n°14). Du côté de la scuderia AlphaTauri, l’AT03 à moteur Honda permettra, on l’espère, au Français Pierre Gasly (n°10) de poursuivre sa progression. Son équipier, le Japonais Yuki Tsunoda, pilotera la n°22. Aston Martin, qui a terminé à la 7e place du dernier championnat du monde des constructeurs, espère mieux avec sa nouvelle AMR22, pilotée par l’Allemand Sebastian Vettel (n°5) et le Canadien Lance Stroll (n°18).

Chez Williams, où le Thaïlandais Alex Albon fait son retour en Formule 1 et portera le n°23, la FW44 est plus bleue que l’an passé. C’est le Canadien Nicholas Latifi qui pilotera la n°6. Alfa Romeo a aussi fait le ménage. Le Finlandais Kimi Raïkkonnen a été remplacé par son compatriote Valtteri Bottas n°77) et l'Italien Antonio Giovinazzi par le Chinois Guanyu Zhou (n°24). Enfin, pas de changement chez Haas : l’écurie américaine bénéficiera du talent de l’Allemand Mick Schumacher sur la n°47, aux côtés du Russe Nikita Mazepin au volant de la VF22 n°9.